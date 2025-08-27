День знаний — 2025
Вкуснее пончиков! Воздушные мини-завитушки к чаю: нежный хворост на кефире

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот хворост — настоящее воплощение домашнего уюта и простой, но гениальной кулинарии. Мягкий и пористый внутри, с хрустящей золотистой корочкой снаружи, он напоминает самые нежные пончики. Готовится такое лакомство из простейших ингредиентов, а его аромат мгновенно собирает всю семью за столом.

Для приготовления вам понадобится: 350 граммов муки, 200 миллилитров кефира, одно куриное яйцо, две столовые ложки сахара, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли и около 400 миллилитров растительного масла для фритюра. Для подачи приготовьте сахарную пудру по вкусу.

В глубокой миске смешайте кефир комнатной температуры, яйцо, сахар и соль. Просейте муку с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую основу, замешивая мягкое эластичное тесто. Дайте ему отдохнуть 20–30 минут под полотенцем. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 5–7 миллиметров, нарежьте его на прямоугольники или ромбики, сделав в каждом небольшой надрез посередине. Разогрейте масло в глубокой сковороде до появления легкого волнения. Обжаривайте хворост порциями с обеих сторон до румяного золотистого цвета. Готовые хрустящие ломтики выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла, и сразу же щедро посыпайте пушистой сахарной пудрой. Подавайте это воздушное чудо к чаю, пока оно еще теплое.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Мария Левицкая
М. Левицкая
