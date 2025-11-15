Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Вкуснее обычных зраз! Литовские цеппелины с мясом — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Литовские цеппелины — это не просто картофельные зразы, а настоящий кулинарный символ страны. Представьте себе нежные картофельные «дирижабли» с сочной мясной начинкой, тающие во рту и дарящие ощущение домашнего уюта. Это блюдо с историей, которое готовят в каждом литовском доме, — сытное, ароматное и бесконечно любимое. И пусть вас не пугает их форма — на самом деле они готовятся проще, чем кажется!

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 300 г фарша (свинина + говядина), 1 луковица, соль, перец. Для соуса: 200 г бекона, 1 луковица, сметана. Картофель очистите, половину отварите и разомните в пюре, вторую половину натрите сырой и отожмите сок. Смешайте оба вида картофеля — это тесто. Для начинки обжарьте фарш с луком. Формируйте зразы: лепешку из картофеля, внутрь — начинку, слепите «дирижабль». Варите в подсоленной воде 25–30 минут. Подавайте с соусом из обжаренного бекона и лука со сметаной.

