Печем как кондитер: шоколадный кекс с грушами — простой рецепт с идеальными граммовками. Знаете, как превратить обычный полдник в маленький праздник? Этот шоколадный кекс с сочными грушами станет вашим любимым спасением, когда хочется и вкусного, и необычного. Нежный шоколад в сочетании с фруктовой свежестью — вот секрет его неповторимого аромата!

Я начинаю с того, что просеиваю в миску 200 граммов муки, добавляю 120 граммов сахара, 70 граммов какао, 7 граммов разрыхлителя и щепотку соли. Все хорошо перемешиваю. В другой посуде смешиваю 90 мл растительного масла и 200 мл воды. Сухие и жидкие ингредиенты соединяю, добавляю цедру одного лимона и 50 граммов измельченного шоколада. Тесто получается густым и ароматным. Груши очищаю от кожуры, удаляю сердцевину и нарезаю небольшими дольками. Форму для выпечки смазываю маслом, выливаю тесто и сверху красиво выкладываю грушевые дольки. Выпекаю в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Готовность проверяю деревянной палочкой. Подаю кекс слегка остывшим, посыпав сахарной пудрой. Он хорош и к чаю, и к кофе, а его влажная текстура и сочные груши никого не оставят равнодушным!

