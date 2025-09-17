Вкуснее чизкейка! Нежнейшая запеканка из творога с яблоками и изюмом!

Запеканка из творога с яблоками и изюмом — это не просто десерт, а настоящий символ домашнего уюта! Нежная, воздушная, с сочными фруктовыми нотками — она напоминает детство и бабушкины угощения. Эта запеканка идеальна для завтрака или легкого ужина: сытная, но не тяжелая; сладкая, но без лишней приторности. Готовится элементарно, а результат впечатляет — золотистая корочка снаружи и тающая текстура внутри.

Вам понадобится: 500 г творога, 2 яйца, 3 ст. л. манки, 4 ст. л. сахара, 2 яблока, горсть изюма, ванилин, сливочное масло для формы. Разомните творог вилкой, смешайте с яйцами, сахаром и манкой. Добавьте ванилин. Изюм залейте кипятком на 5 минут, затем обсушите. Яблоки очистите от кожуры, нарежьте мелкими кубиками. Смешайте творожную массу с яблоками и изюмом. Форму смажьте маслом, выложите тесто, разровняйте. Выпекайте 40 минут при 180 °C до румяной корочки. Дайте немного остыть в форме — и можно резать на порции. Подавайте со сметаной или медом.

