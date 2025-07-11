Вау-запеканка из картошки и курицы! Фишка в кефирной заливке с творогом! Запеканка с мясом и картофелем — сытное, сочное и универсальное блюдо. В ней всё на месте: мясо, овощи, нежная заливка и золотистая сырная корочка. Отличный вариант для семейного ужина, когда хочется чего-то простого, но вкусного. Подайте с зеленью — и ужин точно удастся.
Ингредиенты
- Картофель — 850 г
- Куриное бедро — 1170 г
- Лук — 200 г
- Яйца — 3 шт.
- Кефир 2% — 250 мл
- Творог — 160 г
- Сыр твёрдый — 150 г
- Помидоры — 2 шт.
- Оливковое масло — 10 мл
- Соль — 1 ст. л.
- Чёрный перец — 1 ст. л.
- Петрушка — 3-4 веточки
Приготовление
- Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Куриное бедро отделите от костей, мясо нарежьте кубиками. Лук измельчите, обжарьте с мясом в масле до полуготовности. Для заливки взбейте яйца с кефиром, добавьте творог, соль и перец.
- В форму выложите слоями, чередуя с заливкой, картофель, мясо, кружочки помидора и снова картофель. Залейте смесью и поставьте в духовку на 45 минут при 200 °C. Посыпьте сыром и допеките ещё 5–7 минут до корочки.
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