Вау-запеканка из картошки и курицы! Фишка в кефирной заливке с творогом! Запеканка с мясом и картофелем — сытное, сочное и универсальное блюдо. В ней всё на месте: мясо, овощи, нежная заливка и золотистая сырная корочка. Отличный вариант для семейного ужина, когда хочется чего-то простого, но вкусного. Подайте с зеленью — и ужин точно удастся.

Ингредиенты

Картофель — 850 г

Куриное бедро — 1170 г

Лук — 200 г

Яйца — 3 шт.

Кефир 2% — 250 мл

Творог — 160 г

Сыр твёрдый — 150 г

Помидоры — 2 шт.

Оливковое масло — 10 мл

Соль — 1 ст. л.

Чёрный перец — 1 ст. л.

Петрушка — 3-4 веточки

Приготовление

Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Куриное бедро отделите от костей, мясо нарежьте кубиками. Лук измельчите, обжарьте с мясом в масле до полуготовности. Для заливки взбейте яйца с кефиром, добавьте творог, соль и перец. В форму выложите слоями, чередуя с заливкой, картофель, мясо, кружочки помидора и снова картофель. Залейте смесью и поставьте в духовку на 45 минут при 200 °C. Посыпьте сыром и допеките ещё 5–7 минут до корочки.

Ранее мы готовили запеканку, которую невозможно испортить! Яйца, лук, грибы и кефирное тесто.