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11 июля 2025 в 10:00

Вау-запеканка из картошки и курицы! Фишка в кефирной заливке с творогом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вау-запеканка из картошки и курицы! Фишка в кефирной заливке с творогом! Запеканка с мясом и картофелем — сытное, сочное и универсальное блюдо. В ней всё на месте: мясо, овощи, нежная заливка и золотистая сырная корочка. Отличный вариант для семейного ужина, когда хочется чего-то простого, но вкусного. Подайте с зеленью — и ужин точно удастся.

Ингредиенты

  • Картофель — 850 г
  • Куриное бедро — 1170 г
  • Лук — 200 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Кефир 2% — 250 мл
  • Творог — 160 г
  • Сыр твёрдый — 150 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Оливковое масло — 10 мл
  • Соль — 1 ст. л.
  • Чёрный перец — 1 ст. л.
  • Петрушка — 3-4 веточки

Приготовление

  1. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Куриное бедро отделите от костей, мясо нарежьте кубиками. Лук измельчите, обжарьте с мясом в масле до полуготовности. Для заливки взбейте яйца с кефиром, добавьте творог, соль и перец.
  2. В форму выложите слоями, чередуя с заливкой, картофель, мясо, кружочки помидора и снова картофель. Залейте смесью и поставьте в духовку на 45 минут при 200 °C. Посыпьте сыром и допеките ещё 5–7 минут до корочки.

Ранее мы готовили запеканку, которую невозможно испортить! Яйца, лук, грибы и кефирное тесто.

запеканка
курица
помидоры
картошка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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