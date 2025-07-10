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10 июля 2025 в 12:00

Запеканка, которую невозможно испортить! Яйца, лук, грибы и кефирное тесто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеканка, которую невозможно испортить! Яйца, лук, грибы и кефирное тесто! Эта сытная запеканка для полезного перекуса сочетает простоту приготовления и насыщенный вкус. Благодаря сбалансированному составу она подойдет тем, кто предпочитает легкие, но питательные блюда. Готовится быстро, а результат радует.

Ингредиенты

  • Яйца вареные — 4 шт
  • Лук зеленый — 1 пучок
  • Шампиньоны — 150 г
  • Яйца сырые — 3 шт
  • Кефир — 100 мл
  • Мука цельнозерновая — 3 ст. л.
  • Сыр твердый — 50 г

Приготовление

  1. Подготовьте начинку: нарежьте яйца кубиками, измельчите лук и шампиньоны и обжарьте их до золотистости. Для теста взбейте сырые яйца с кефиром, постепенно добавьте муку. В смазанную форму вылейте половину теста, распределите начинку. Залейте оставшейся яичной смесью, сверху посыпьте тертым сыром.
  2. Выпекайте при 180°C около 30 минут до румяной поверхности.

Запеканка получается воздушной внутри с хрустящей сырной корочкой.

Ранее мы готовили луковую запеканку! Вкуснятина из самых простых продуктов!

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грибы
яйца
тесто
пироги
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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