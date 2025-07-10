Запеканка, которую невозможно испортить! Яйца, лук, грибы и кефирное тесто! Эта сытная запеканка для полезного перекуса сочетает простоту приготовления и насыщенный вкус. Благодаря сбалансированному составу она подойдет тем, кто предпочитает легкие, но питательные блюда. Готовится быстро, а результат радует.

Ингредиенты

Яйца вареные — 4 шт

Лук зеленый — 1 пучок

Шампиньоны — 150 г

Яйца сырые — 3 шт

Кефир — 100 мл

Мука цельнозерновая — 3 ст. л.

Сыр твердый — 50 г

Приготовление

Подготовьте начинку: нарежьте яйца кубиками, измельчите лук и шампиньоны и обжарьте их до золотистости. Для теста взбейте сырые яйца с кефиром, постепенно добавьте муку. В смазанную форму вылейте половину теста, распределите начинку. Залейте оставшейся яичной смесью, сверху посыпьте тертым сыром. Выпекайте при 180°C около 30 минут до румяной поверхности.

Запеканка получается воздушной внутри с хрустящей сырной корочкой.

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