Запеканка, которую невозможно испортить! Яйца, лук, грибы и кефирное тесто! Эта сытная запеканка для полезного перекуса сочетает простоту приготовления и насыщенный вкус. Благодаря сбалансированному составу она подойдет тем, кто предпочитает легкие, но питательные блюда. Готовится быстро, а результат радует.
Ингредиенты
- Яйца вареные — 4 шт
- Лук зеленый — 1 пучок
- Шампиньоны — 150 г
- Яйца сырые — 3 шт
- Кефир — 100 мл
- Мука цельнозерновая — 3 ст. л.
- Сыр твердый — 50 г
Приготовление
- Подготовьте начинку: нарежьте яйца кубиками, измельчите лук и шампиньоны и обжарьте их до золотистости. Для теста взбейте сырые яйца с кефиром, постепенно добавьте муку. В смазанную форму вылейте половину теста, распределите начинку. Залейте оставшейся яичной смесью, сверху посыпьте тертым сыром.
- Выпекайте при 180°C около 30 минут до румяной поверхности.
Запеканка получается воздушной внутри с хрустящей сырной корочкой.
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