Салат с корейской морковью и курицей: вкусный взрыв за 10 минут — всего на 111 ккал

Салат с корейской морковью и курицей: вкусный взрыв за 10 минут! Пикантный, сочный и невероятно легкий салат для тех, кто ценит яркие вкусы и пользу. Всего 111 ккал в 100 граммах — идеальный баланс белка и клетчатки. Отлично подойдет для ужина или полезного перекуса.
Ингредиенты
- Филе куриное — 2 шт. (около 400 г)
- Морковь по-корейски — 200 г
- Огурцы — 3 шт.
- Сыр нежирный — 200 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Сметана 10% — 100 г
- Укроп/петрушка — 1/2 пучка
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности (20–25 минут), остудите и нарежьте тонкой соломкой или разберите на волокна. Огурцы нарежьте аналогичной соломкой, сыр натрите на крупной терке.
- В салатнице соедините курицу, морковь, огурцы и сыр. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, заправьте сметаной и аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте рубленой зеленью. Дайте салату настояться 10–15 минут для гармонизации вкусов.
Совет: для остроты можно добавить 1 ч. л. горчицы в заправку.
