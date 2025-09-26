Салат с корейской морковью и курицей: вкусный взрыв за 10 минут — всего на 111 ккал

Салат с корейской морковью и курицей: вкусный взрыв за 10 минут! Пикантный, сочный и невероятно легкий салат для тех, кто ценит яркие вкусы и пользу. Всего 111 ккал в 100 граммах — идеальный баланс белка и клетчатки. Отлично подойдет для ужина или полезного перекуса.

Ингредиенты

Филе куриное — 2 шт. (около 400 г)

Морковь по-корейски — 200 г

Огурцы — 3 шт.

Сыр нежирный — 200 г

Чеснок — 2 зубчика

Сметана 10% — 100 г

Укроп/петрушка — 1/2 пучка

Соль — по вкусу

Приготовление

Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности (20–25 минут), остудите и нарежьте тонкой соломкой или разберите на волокна. Огурцы нарежьте аналогичной соломкой, сыр натрите на крупной терке. В салатнице соедините курицу, морковь, огурцы и сыр. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, заправьте сметаной и аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте рубленой зеленью. Дайте салату настояться 10–15 минут для гармонизации вкусов.

Совет: для остроты можно добавить 1 ч. л. горчицы в заправку.

