Варенье «Трио» из слив с апельсином! Невероятное сочетание на зиму! Комбо из сочных слив, ароматных апельсинов и кисловатых яблок создаёт идеальный баланс сладости и лёгкой пряности. Это не просто варенье — это настоящее летнее настроение в банке, которое с первой ложки возвращает в летние дни.
Приготовление
- Сливы — 2 кг
- Апельсины — 2 шт.
- Яблоки (лучше зелёные) — 3–4 шт.
- Сахар — 1,5 кг
- Корица — по вкусу
- Сливы освобождаем от косточек, яблоки и апельсины очищаем только от сердцевины — кожуру оставляем для аромата. Все фрукты нарезаем крупными дольками и пропускаем через мясорубку. Полученную фруктовую массу смешиваем с сахаром и оставляем на час, чтобы появился сок.
- Ставим на средний огонь, доводим до кипения, аккуратно снимая пену. После закипания варим 20 минут, постоянно помешивая, — варенье должно загустеть. Горячую ароматную массу разливаем по стерильным банкам и сразу закатываем прокипячёнными крышками.
Это варенье особенно хорошо с чаем на зимних вечерах или с утренними тостами.
