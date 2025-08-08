Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 14:30

Варенье «Трио» из слив с апельсином! Невероятное сочетание на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Варенье «Трио» из слив с апельсином! Невероятное сочетание на зиму! Комбо из сочных слив, ароматных апельсинов и кисловатых яблок создаёт идеальный баланс сладости и лёгкой пряности. Это не просто варенье — это настоящее летнее настроение в банке, которое с первой ложки возвращает в летние дни.

Приготовление

  • Сливы — 2 кг
  • Апельсины — 2 шт.
  • Яблоки (лучше зелёные) — 3–4 шт.
  • Сахар — 1,5 кг
  • Корица — по вкусу

Приготовление

  1. Сливы освобождаем от косточек, яблоки и апельсины очищаем только от сердцевины — кожуру оставляем для аромата. Все фрукты нарезаем крупными дольками и пропускаем через мясорубку. Полученную фруктовую массу смешиваем с сахаром и оставляем на час, чтобы появился сок.
  2. Ставим на средний огонь, доводим до кипения, аккуратно снимая пену. После закипания варим 20 минут, постоянно помешивая, — варенье должно загустеть. Горячую ароматную массу разливаем по стерильным банкам и сразу закатываем прокипячёнными крышками.

Это варенье особенно хорошо с чаем на зимних вечерах или с утренними тостами.

Ранее мы делились рецептом закатки на зиму! Острая маринованная капуста по-восточному.

