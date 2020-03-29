https://static.news.ru/photo/3d05cbdc-71f8-11ea-ad04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков прокомментировал решение о запрете на выход из домов в Москве. Он поддержал решение главы города Сергея Собянина.

Он отметил, что градоначальник не вводит ответственности за нарушение правила, передаёт «Интерфакс».

Собянин прав. Если его сегодняшнее заявление — это рекомендации, то Собянин прав. Ответственности за нарушение рекомендаций он не вводит, — подчеркнул он.

При этом он согласился, что столичный мэр не имеет права на введение запрета на передвижение по городу.

Ведь и сейчас ходит полиция по паркам и призывает людей отправляться домой. Она же наручники ни на кого не надевает, — добавил политик.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова рассказала о новых ограничительных мерах, введённых в столице из-за распространения коронавируса. По её словам, о наказании для нарушителей станет известно в ближайшие дни.

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. Через несколько дней жители смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска.

С 30 марта запрещено будет покидать квартиры. Выйти разрешат только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. При этом въезжать и выезжать из мегаполиса не запрещено.

По последним официальным данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.