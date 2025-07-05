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05 июля 2025 в 11:54

В Госдуме готовят новый закон о смене поликлиник

Депутат Нилов подготовил законопроект о сокращении срока на смену поликлиник

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект, по которому сокращается срок, запрещающий смену поликлиник чаще раза в год. Согласно предложению, прикрепиться к новому медучреждению можно будет уже через три месяца, передает ТАСС.

Настоящий законопроект направлен на изменение действующего порядка прикрепления граждан к медицинским учреждениям, а именно: сокращение срока прикрепления с одного раза в год до одного раза в три месяца, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению Нилова, сокращение срока на смену поликлиник позволит улучшить медицинскую помощь в плане доступности и качества, учитывая «динамично меняющуюся ситуацию в области здравоохранения». Он отметил, что существующие ограничения влияют на возможность выбора медицинского учреждения, что может приводить к неэффективному распределению нагрузки на поликлиники.

Ранее сообщалось, что группа депутатов во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым предлагает на один час сократить рабочий день перед выходными при пятидневной рабочей неделе. Авторы инициативы считают, что многие работодатели при пятидневной рабочей неделе устанавливают сокращенную пятницу, не выходя из рамок 40-часовой рабочей недели.

Россия
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