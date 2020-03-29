https://static.news.ru/photo/e6ef39a6-71e1-11ea-8b60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. Через несколько дней жители смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска.

С 30 марта запрещено будет покидать квартиры. Выйти разрешат только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора.

Власти обещают развернуть умную систему контроля за соблюдением правил, говорится на сайте столичного градоначальника.

Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль, — отмечается там.

При этом въезжать и выезжать из мегаполиса не запрещено.

В любом общественном месте кроме такси люди обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Заражённые с лёгкой формой коронавируса будут проходить лечение дома. Все медики, участвующие в противодействии COVID-19, будут получать бесплатные лекарства.

Проездные тех жителей, которые соблюдают карантин, продлят на девять дней. Школьникам и студентам увеличат срок действия льготных карт для проезда на транспорте на месяц со дня окончания режима повышенной готовности.

Для борьбы с безработицей мэр ввёл региональную компенсацию тем, кто потерял работу. Эти люди получат 19,5 тысячи рублей в месяц.

Как писал NEWS.ru, в Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 заболевших скончались.