Ужин за 20 минут! Вкуснейший «Пастуший пирог» с грибами — вкусно и необычно

Этот пирог — уютное воплощение осени на вашей тарелке! Нежное картофельное пюре с пармезаном и сочная грибная начинка с ароматом чеснока создают идеальную гармонию вкусов. Вегетарианская версия классического блюда поражает насыщенностью и становится полноценным главным блюдом.

Для приготовления вам понадобится: 4 крупные картофелины, 250 г лесных грибов, 50 г пармезана, 2 яичных желтка, 2 зубчика чеснока, соль, перец и 2 ст. л. сливочного масла. Картофель отварите до готовности, слейте воду и разомните в пюре. Добавьте тертый пармезан, желтки и 1 ст. л. масла, взбейте до воздушности.

Грибы нарежьте ломтиками, чеснок измельчите. Обжарьте грибы на оставшемся масле до золотистого цвета, добавьте чеснок, готовьте еще 2 минуты. Посолите, поперчите. В форму для запекания выложите грибную начинку, сверху распределите картофельное пюре. Вилкой создайте красивый рельеф. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до румяной корочки.

Дайте пирогу немного остыть — так он лучше сохранит форму при нарезке. Подавайте с хрустящим зеленым салатом или тушеными овощами. Этот пирог хорош и на следующий день — его можно разогреть в духовке без потери вкуса и текстуры!

