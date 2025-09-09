Картофельная бабка по-белорусски! Хрустящая вкуснятина на ужин за 20 минут!

Сытная, ароматная и невероятно уютная картофельная бабка по-белорусски — это настоящее воплощение домашнего тепла и щедрости национальной кухни! Это блюдо поражает простотой и глубиной вкуса, где картофель раскрывается по-новому.

Очистите 1 кг картофеля и натрите на мелкой терке. Отожмите лишнюю жидкость через марлю. Добавьте 2 измельченные луковицы, 2 яйца, 100 мл молока, 3 ст. л. муки, 50 г растопленного сливочного масла, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности. Форму для запекания смажьте маслом и посыпьте сухарями. Выложите картофельную массу, разровняйте и смажьте сверху 2 ст. л. сметаны. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 50–60 минут до золотистой корочки. Дайте бабке немного остыть в форме — так она не развалится при нарезке.

Подавайте горячей со сметаной, шкварками или грибным соусом. Хрустящая корочка снаружи и нежная сочная текстура внутри никого не оставят равнодушным! Это блюдо идеально для воскресного обеда или ужина всей семьей.

