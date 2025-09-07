Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 14:28

Учеба или отдых? Психологи ответили, чем должны заниматься дети в выходные

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В начале учебного года важно правильно выстроить график детей, совместив школьные и дополнительные занятия. Но чем должны заниматься дети в выходные — учебой или отдыхом? Ответили психологи.

Современные психологи единодушны: выходные для школьников должны быть временем отдыха, а не бесконечных факультативов. Исследования доказывают, что хроническая учебная нагрузка приводит к выгоранию, снижает мотивацию и подавляет креативное мышление.

Вместо дополнительных занятий эксперты рекомендуют свободную игру, прогулки на свежем воздухе, хобби и общение с семьей — это восстанавливает нервную систему, улучшает память и укрепляет эмоциональный интеллект. Важно соблюдать баланс: 1–2 часов в выходные на подготовку к ключевым предметам достаточно, остальное время — для физической активности, творчества и «ничегонеделания».

Именно в состоянии покоя мозг обрабатывает полученную за неделю информацию, формирует нейронные связи и генерирует новые идеи.

Ранее психологи назвали признаки жертвы школьного буллинга.

школьники
выходные
учеба
психологи
Дарья Иванова
Д. Иванова
