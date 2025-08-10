Творожные булочки с овсянкой — полезный завтрак! Вкусно с любыми добавками

Творожные булочки с овсянкой — полезный завтрак за 5 минут! Эти воздушные булочки сочетают нежность творога и пользу овсяных хлопьев. Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от вкусной выпечки. Готовятся просто, а результат порадует всю семью!

Ингредиенты

Творог 5% — 400 г

Яйца — 2 шт. + 1 белок

Овсяные хлопья — 250 г

Разрыхлитель — 10 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — щепотка

Семена (кунжут, лён, подсолнечник) — для посыпки

Приготовление

Творог измельчите блендером или протрите через сито, затем смешайте с яйцами до однородности. Овсяные хлопья измельчите в кофемолке или блендере до состояния муки, добавьте разрыхлитель и соль. Соедините творожную и овсяную смеси, влейте оливковое масло. Из теста сформируйте булочки, выложите на противень с пергаментом, слегка приплюсните и посыпьте семенами. Выпекайте при 160 °C 40–50 минут до золотистого цвета.

Эти булочки хороши как в тёплом, так и в холодном виде. Отлично сочетаются с мёдом, ягодами или несладким йогуртом.

