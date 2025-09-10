Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 22:28

Едим и не болеем: завтрак за 7 минут, который спасет в период простуд

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот мощный витаминный коктейль с овсянкой укрепит иммунитет и зарядит энергией на весь день. Блюдо сочетает сладость меда, пряность имбиря, цитрусовую свежесть и хруст орехов, создавая вкус, который оценят даже дети.

Овсянка содержит цинк и селен, мед и лимон — ударную дозу витамина С, имбирь борется с вирусами, а орехи и семена богаты омегой-3. Едим и не болеем!

Для приготовления залейте 50 г овсяных хлопьев горячим молоком или водой, добавьте 1 ч. л. меда, тертый имбирь, сок половины лимона, горсть грецких орехов и семян чиа. Дайте настояться 5–7 минут — каша впитает жидкость и сохранит все витамины.

Этот завтрак за 7 минут спасет в период гриппа и простуд. Однако помните, что при наличии проблем со здоровьем необходимо обратиться к врачу.

Ранее стало известно, как приготовить черничный компот — мощный удар по простудам! Нужны только ягоды и сахар.

завтраки
рецепты
овсянка
болезни
Дарья Иванова
Д. Иванова
