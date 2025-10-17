Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 15:33

Овсянка, от которой не откажутся даже дети: никаких хлопот с варкой, а пользы — максимум

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю эту тыквенную овсянку постоянно, потому что она стала для меня идеальным началом дня — полезно, вкусно и совершенно не хлопотно. Мне нравится, что с вечера можно за пять минут собрать банку с завтраком, а утром наслаждаться готовым блюдом. Особенно ценю, что даже дети, обычно равнодушные к полезным завтракам, едят эту овсянку с огромным удовольствием.

Готовлю я так: 40 граммов овсяных хлопьев заливаю кокосовым молоком, добавляю щепотку корицы и ванилина для аромата. Если хочется яркого цвета и дополнительной пользы, подмешиваю немного куркумы. В отдельной мисочке смешиваю 200 граммов густого йогурта, 100 граммов тыквенного пюре, полторы ложки меда и две ложки семян чиа — они делают консистенцию особенно нежной.

В банку или пиалу выкладываю слоями сначала овсяную основу, потом йогуртовую смесь. Закрываю крышкой и отправляю в холодильник на ночь. За это время овсянка идеально пропитывается, становится мягкой и по-настоящему бархатной. Утром осталось только посыпать завтрак тыквенными семечками или тертым шоколадом — и можно заряжаться энергией на весь день!

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

