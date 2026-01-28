Творог, яблочное пюре и яйца — взбиваю и в духовку. Через 30 минут нежное суфле «Облачко», тающее во рту

Творог, яблочное пюре и яйца — взбиваю и в духовку. Через 30 минут нежное суфле «Облачко», тающее во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для лёгкого завтрака, детского полдника или полезного десерта.

Получается обалденная вкуснятина: воздушное, пористое и невесомое суфле с тонким яблочным ароматом и нежнейшей, тающей, почти кремовой текстурой, напоминающей сладкое облако.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 150 г яблочного пюре (или 1 крупное тертое яблоко), 3 яйца, 3 ст.л. сахара, 1 ст.л. манной крупы, щепотка ванилина. Разделите яйца на белки и желтки. Творог протрите через сито или взбейте блендером с яблочным пюре, желтками, сахаром, манкой и ванилином до гладкости. Белки взбейте в крутую пену и аккуратно вмешайте в творожную массу. Выложите массу в смазанную маслом форму. Выпекайте 25–30 минут в разогретой до 180°C духовке, пока верх не станет золотистым, а середина не застынет. Дайте суфле немного остыть в форме – оно немного осядет, но останется нежным. Подавайте тёплым или холодным.

