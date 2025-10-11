Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 10:00

Турецкие лепешки пиде на кефире: вкуснятина с фаршем и тянущимся сыром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Турецкие лепешки пиде на кефире: вкуснятина с фаршем и тянущимся сыром. Тесто выходит нежным, мягким и невероятно послушным, даже если вы не большой любитель возиться с тестом. Идеальное блюдо, когда хочется чего-то особенного без лишних хлопот.

Ингредиенты для теста

  • Кефир — 100 мл
  • Сметана — 100 мл
  • Мука — 300 граммов
  • Масло растительное — 40 мл
  • Сода — 3/4 ч. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.

Для начинки

  • Фарш — 300 г
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Лук — 1 шт.
  • Перец стручковый — по желанию
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Кориандр — 1/2 ч. л.
  • Сыр моцарелла — 100 г

Приготовление

  1. В миске смешайте кефир, сметану, соль, соду и сахар, оставьте эту смесь на пять минут, чтобы сода погасилась. Затем влейте растительное масло и постепенно введите муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Накройте его полотенцем и дайте отдохнуть. Тем временем займитесь начинкой: соедините фарш с мелко нарезанным луком, болгарским перцем, помидором, чесноком и острым перчиком, если используете.
  2. Приправьте всё паприкой, кориандром, не забудьте посолить и поперчить по своему вкусу. Подошедшее тесто разделите на четыре части, каждую раскатайте в овальную лепешку. Выложите начинку в центр, а края плотно защипайте, формируя знаменитые лодочки. Готовые пиде обильно посыпьте натертой моцареллой и выпекайте в разогретой до 180–190 градусов духовке около 20 минут, пока тесто не зарумянится, а сыр не расплавится в аппетитную шапку.

Ранее мы готовили молочные гренки на завтрак. Вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла.

