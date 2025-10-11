Турецкие лепешки пиде на кефире: вкуснятина с фаршем и тянущимся сыром

Турецкие лепешки пиде на кефире: вкуснятина с фаршем и тянущимся сыром

Турецкие лепешки пиде на кефире: вкуснятина с фаршем и тянущимся сыром. Тесто выходит нежным, мягким и невероятно послушным, даже если вы не большой любитель возиться с тестом. Идеальное блюдо, когда хочется чего-то особенного без лишних хлопот.

Ингредиенты для теста

Кефир — 100 мл

Сметана — 100 мл

Мука — 300 граммов

Масло растительное — 40 мл

Сода — 3/4 ч. л.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Для начинки

Фарш — 300 г

Перец болгарский — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Лук — 1 шт.

Перец стручковый — по желанию

Паприка — 1 ч. л.

Кориандр — 1/2 ч. л.

Сыр моцарелла — 100 г

Приготовление

В миске смешайте кефир, сметану, соль, соду и сахар, оставьте эту смесь на пять минут, чтобы сода погасилась. Затем влейте растительное масло и постепенно введите муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Накройте его полотенцем и дайте отдохнуть. Тем временем займитесь начинкой: соедините фарш с мелко нарезанным луком, болгарским перцем, помидором, чесноком и острым перчиком, если используете. Приправьте всё паприкой, кориандром, не забудьте посолить и поперчить по своему вкусу. Подошедшее тесто разделите на четыре части, каждую раскатайте в овальную лепешку. Выложите начинку в центр, а края плотно защипайте, формируя знаменитые лодочки. Готовые пиде обильно посыпьте натертой моцареллой и выпекайте в разогретой до 180–190 градусов духовке около 20 минут, пока тесто не зарумянится, а сыр не расплавится в аппетитную шапку.

Ранее мы готовили молочные гренки на завтрак. Вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла.