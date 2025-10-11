Турецкие лепешки пиде на кефире: вкуснятина с фаршем и тянущимся сыром. Тесто выходит нежным, мягким и невероятно послушным, даже если вы не большой любитель возиться с тестом. Идеальное блюдо, когда хочется чего-то особенного без лишних хлопот.
Ингредиенты для теста
- Кефир — 100 мл
- Сметана — 100 мл
- Мука — 300 граммов
- Масло растительное — 40 мл
- Сода — 3/4 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
Для начинки
- Фарш — 300 г
- Перец болгарский — 1 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Лук — 1 шт.
- Перец стручковый — по желанию
- Паприка — 1 ч. л.
- Кориандр — 1/2 ч. л.
- Сыр моцарелла — 100 г
Приготовление
- В миске смешайте кефир, сметану, соль, соду и сахар, оставьте эту смесь на пять минут, чтобы сода погасилась. Затем влейте растительное масло и постепенно введите муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Накройте его полотенцем и дайте отдохнуть. Тем временем займитесь начинкой: соедините фарш с мелко нарезанным луком, болгарским перцем, помидором, чесноком и острым перчиком, если используете.
- Приправьте всё паприкой, кориандром, не забудьте посолить и поперчить по своему вкусу. Подошедшее тесто разделите на четыре части, каждую раскатайте в овальную лепешку. Выложите начинку в центр, а края плотно защипайте, формируя знаменитые лодочки. Готовые пиде обильно посыпьте натертой моцареллой и выпекайте в разогретой до 180–190 градусов духовке около 20 минут, пока тесто не зарумянится, а сыр не расплавится в аппетитную шапку.
