02 ноября 2025 в 10:30

Лепешки с начинкой хачапурики — покорят всех с первого укуса! А хозяйкам понравятся за простоту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лепешки с начинкой хачапурики — покорят всех с первого укуса! А хозяйкам понравятся за простоту. Эти хачапури в народном стиле — настоящая находка: минимум возни с тестом, максимум сочной начинки и аппетитная золотистая корочка. Готовится просто, а съедается ещё быстрее! Идеально для семейного обеда, пикника или внезапного прихода гостей.

Для теста вам понадобится: 1 стакан (200 мл) кефира, 1/2 ч. л. соли, 1/2 ч. л. сахара, 1 ч. л. соды (погасить уксусом) и мука (примерно 300–350 г). В кефире растворите соль и сахар, добавьте погашенную соду, затем постепенно вводите муку, замешивая мягкое, некрутое тесто. Сформируйте шар, накройте плёнкой и дайте постоять 30 минут.

Для начинки: 1 пачка (200 г) творога, 50 г твёрдого сыра, 2 зубчика чеснока. Творог слегка посолите, добавьте тёртый сыр и измельчённый чеснок, тщательно перемешайте.

Разделите тесто на 4 части, раскатайте в тонкие лепёшки. В центр каждой выложите начинку, аккуратно защипните края, слегка прижмите ладонью. Жарьте на сухой сковороде с толстым дном на среднем огне по 7–10 минут с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими — так хачапурики особенно вкусны!

