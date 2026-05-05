Тесто на воде убираю в рукав и в духовку — через час хлеб с хрустящей корочкой готов, пышнее и нежнее магазинного

Это гениально простой способ приготовления домашнего хлеба для тех, кто боится возиться с тестом или не имеет специальной посуды. Никаких секретов — просто замесил, убрал в рукав и забыл до звонка таймера. Получается обалденная вкуснятина: пышный высокий батон с тонкой хрустящей корочкой и нежной, пористой, чуть влажноватой мякотью внутри, которая совсем не крошится при нарезке.

Рукав создает эффект паровой камеры: тесто равномерно пропекается, поднимается, а корочка получается золотистой и хрустящей, точно как из деревенской печи. Этот хлеб идеален для завтрака с маслом и сыром, для бутербродов на обед или просто с борщом. Готовится из самых простых продуктов, а результат порадует даже опытных пекарей.

Для приготовления вам понадобится: 750 г муки (лучше высшего сорта), 450 г теплой воды (около 35–40° C), 20 г прессованных дрожжей (или 7 г сухих), 20 г растительного масла, 15 г сахара, 15 г соли, рукав для запекания. В миске смешайте теплую воду, дрожжи, сахар и соль. Дайте постоять 5 минут до появления пены. Влейте масло, добавьте муку. Замесите мягкое, эластичное тесто (оно будет слегка липнуть к рукам — не забивайте мукой). Накройте миску полотенцем и оставьте в тепле на 40–60 минут до увеличения вдвое.

Обомните тесто, сформируйте круглую или овальную буханку. Поместите ее в рукав для запекания, завяжите с двух сторон, оставив немного места для подъема. Сделайте сверху 2–3 прокола зубочисткой. Выпекайте при 200 °C на средней полке духовки 50 минут. Затем надрежьте рукав и раскройте, допеките еще 5–10 минут для хрустящей корочки. Остудите на решетке.

