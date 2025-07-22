Теперь покупаем только спелую и сладкую: как правильно выбрать дыню?

Теперь покупаем только спелую и сладкую: как правильно выбрать дыню?

Сочные, сладкие, ароматные — дыни по праву считаются одним из главных символов лета. Но чтобы получить настоящее удовольствие, важно купить спелый овощ. По одному только внешнему виду бывает трудно понять, что перед вами идеальный плод. В новом материале NEWS.ru разберем, как выбрать дыню, чтобы не ошибиться и не разочароваться во вкусе.

По каким признакам определить спелость?

Первый и самый логичный вопрос — как выбрать спелую дыню? Есть несколько визуальных и тактильных признаков, по которым можно оценить зрелость плода ещё на прилавке.

1. Цвет кожуры. У зрелой дыни кожура насыщенная, ровная, без зеленых пятен и следов недозрелости. Цвет зависит от сорта: у «торпеды» он светло-желтый с сероватыми прожилками, у «колхозницы» — насыщенный оранжево-желтый.

2. Хвостик. Обратите внимание на плодоножку. У спелой дыни она сухая, легко отламывается. Если хвостик зеленый, плод, скорее всего, сорван рано и еще не дозрел.

3. Звук. Постучите по корке. Спелая дыня издает глухой, слегка дребезжащий звук. Если звук звонкий, она, скорее всего, не созрела.

4. Упругость. Пощупайте кожуру: она должна быть упругой, но не слишком твердой. При нажатии пальцем в районе противоположного хвостику конца у спелого плода мякоть чуть продавливается.

Как выбрать дыню «торпеда» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какой аромат у хорошей дыни?

Один из лучших способов выбрать вкусную дыню — ориентироваться на ее запах. Это особенно важно, если вы не можете пощупать или постучать по плоду.

У спелой и сладкой дыни выраженный, сладкий, чуть медовый аромат, особенно в районе «носика» — той части, что противоположна хвостику. Если запах отсутствует или едва уловим, дыня еще не дозрела. Если же запах слишком резкий или с кислинкой, плод может быть перезревшим или даже начавшим портиться.

Совет: не стоит нюхать дыни, лежащие на солнце. Лучше подойти к тем, что хранятся в тени.

Можно ли покупать дыни с трещинами?

Категорически не рекомендуется выбирать дыни с трещинами, вмятинами и проколами. Даже если плод выглядит спелым и ароматным, любые повреждения кожуры делают его уязвимым для бактерий и грибков. Особенно опасны дыни с глубокими трещинами — в жару на их поверхности быстро размножаются микробы.

Поврежденная дыня может стать причиной отравления, даже если на вкус она кажется нормальной. Вывод: если видите повреждение, проходите мимо, каким бы заманчивым ни был запах.

Как выбрать дыню «колхозница» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лучшие сорта дынь и их особенности

Знание сортов поможет понять, как правильно выбрать дыню, ведь у каждого сорта свои особенности спелости, аромата и вкуса.

Дыня «торпеда»

Одна из самых популярных на российском рынке. Имеет вытянутую форму и светлую кожуру с сеткой. Мякоть — белая или кремовая, сочная и очень сладкая.

Как выбрать дыню «торпеда»?

Кожура должна быть без зелени, сухая на ощупь. Сильный аромат — это плюс. Проверяйте мякоть на упругость и аромат «носика».

Дыня «колхозница»

Компактная, круглая, с ярко-желтой или оранжевой кожурой. Мякоть плотная, ароматная, светло-оранжевая.

Как выбрать дыню «колхозница»?

Обращайте внимание на равномерный цвет кожуры. Не должно быть пятен или блеска. «Колхозница» не должна быть слишком мягкой — это признак перезрелости.

Как правильно выбрать дыню Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Канталупа»

Европейский сорт, круглая, с яркой сеткой и оранжевой мякотью. Очень ароматная, но менее водянистая. Хороша для десертов и фруктовых салатов.

Сетчатая корка. У зрелой «канталупы» кожура покрыта густой, хорошо выраженной сеткой. Она должна быть сухой и слегка шероховатой на ощупь. Если сетка плохо заметна, плод, скорее всего, не созрел. Цвет кожуры. Фон под сеткой у зрелой «канталупы» — от желтоватого до светло-бежевого. Если он зеленоватый, дыня еще неспелая. Слишком темный или серый оттенок — возможный признак перезрелости или хранения в неподходящих условиях. Аромат. Спелая «канталупа» пахнет очень ярко — сладко, фруктово, чуть пряно. Запах особенно хорошо чувствуется у основания. Отсутствие запаха говорит о том, что дыня не созрела. Слишком сильный, почти перебродивший запах — повод насторожиться: плод может быть подгнившим. Упругость и вес. Плод должен быть тяжелым для своего размера — это значит, что в нем много сока. При легком нажатии мякоть должна слегка пружинить. Если дыня слишком мягкая или с вмятинами, она, скорее всего, переспела.

«Канталупа» — дыня не только для еды в чистом виде. Она отлично подходит для фруктовых салатов, смузи, сырных тарелок и закусок с прошутто. Поэтому, выбрав спелую «канталупу», вы получаете не только десерт, но и отличную базу для гастроэкспериментов.

Как хранить разрезанную дыню?

Когда дыня разрезана, она быстро теряет свежесть, а ее мякоть становится уязвимой к бактериям. Чтобы сохранить вкус и безопасность, важно знать, как хранить разрезанную дыню правильно.

Как выбрать спелую дыню Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уберите остатки в холодильник не позднее чем через 30 минут после разрезания. Не храните более 2–3 дней. Никогда не оставляйте дыню разрезанной при комнатной температуре: она быстро портится.

Также стоит помнить: дыня плохо сочетается с другими продуктами в желудке. Лучше есть ее отдельно как самостоятельный перекус.

Теперь, когда вы знаете, как выбрать хорошую дыню, можно смело идти на рынок или в магазин. Учитывайте сорт, оценивайте аромат, внимательно осматривайте кожуру. Помните: важно выбрать спелую дыню без повреждений и признаков гнили. Помогут вам в этом нюх, пальцы и внимание к деталям.