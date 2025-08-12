Россиянам рассказали, когда продавец вправе требовать оплату наличкой

Продавец обязан обеспечить возможность безналичной оплаты товаров, однако есть два исключения в виде отсутствия интернета и уровня прибыли точки в 5 млн рублей, заявил NEWS.ru управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. По словам специалиста, в этих случаях он вправе требовать оплату только наличкой.

Обеспечить возможность безналичной оплаты должен любой продавец, который ведет расчет с физлицами и выдает кассовые чеки, но есть два исключения: если торговая точка находится там, где недоступен интернет, например, в подвальном помещении, на территории, где отсутствует сигнал; если прибыль точки за последний год составляет меньше 5 млн рублей, а суммарная прибыль по всем объектам не превышает 20 млн рублей, — сказал Гусятников.

По словам юриста, если продавец требует оплату только наличными, всегда можно выяснить причину. Если у него действительно нет технической возможности принять оплату банковской картой — жаловаться куда-то просто не имеет смысла, добавил эксперт.

Ранее президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил, что россияне могут массово перейти на использование криптовалюты или наличных средств вместо проведения безналичных операций. Таким образом он прокомментировал новые правила осуществления денежных переводов. Речь идет о введении лимита на транзакции без открытия счета.