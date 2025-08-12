Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 13:22

Россиянам рассказали, когда продавец вправе требовать оплату наличкой

Юрист Гусятников: продавец может просить наличные при отсутствии интернета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продавец обязан обеспечить возможность безналичной оплаты товаров, однако есть два исключения в виде отсутствия интернета и уровня прибыли точки в 5 млн рублей, заявил NEWS.ru управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. По словам специалиста, в этих случаях он вправе требовать оплату только наличкой.

Обеспечить возможность безналичной оплаты должен любой продавец, который ведет расчет с физлицами и выдает кассовые чеки, но есть два исключения: если торговая точка находится там, где недоступен интернет, например, в подвальном помещении, на территории, где отсутствует сигнал; если прибыль точки за последний год составляет меньше 5 млн рублей, а суммарная прибыль по всем объектам не превышает 20 млн рублей, — сказал Гусятников.

По словам юриста, если продавец требует оплату только наличными, всегда можно выяснить причину. Если у него действительно нет технической возможности принять оплату банковской картой — жаловаться куда-то просто не имеет смысла, добавил эксперт.

Ранее президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил, что россияне могут массово перейти на использование криптовалюты или наличных средств вместо проведения безналичных операций. Таким образом он прокомментировал новые правила осуществления денежных переводов. Речь идет о введении лимита на транзакции без открытия счета.

наличные
оплата
покупки
безналичные платежи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы пробили клин на одном из важнейших узлов ВСУ в ДНР
«Со всей страны едут»: вдова Левкина объяснила сбор на памятник мужу
В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян
Милонов признал за собой один недостаток
«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей
Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке
Экс-депутат Рады оценил заявления бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей
Похороны голого бойца СВО с мешком на голове привели к громкому скандалу
Китай отреагировал на предстоящие переговоры Путина и Трампа
Финские прокуроры озвучили решение в отношении экипажа судна Eagle S
Россиянам назвали альтернативу системе «все включено» в Турции
Арендаторов жилья на Аляске проверяют перед встречей Путина и Трампа
Главного врага Трампа обвинили в утечке секретных данных
Режим опасности БПЛА объявили в Архангельской области
Власти Китая призвали компании отказаться от чипов американской Nvidia
Появились кадры с конкурентами подтанцовки Булановой
Жителей российского региона оставят без интернета на неопределенный срок
В Новой Гвинее произошло мощное землетрясение
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.