Тартинки из черного хлеба с сельдью: вкуснейшая закуска за 15 минут

Тартинки из черного хлеба с сельдью: вкуснейшая закуска за 15 минут. Идеально для фуршета или дружеских посиделок! Хрустящий хлеб, нежная яичная намазка и пикантная сельдь создают гармонию вкуса. Исчезает со стола мгновенно!

Ингредиенты

Хлеб черный (бородинский) — 1/2 батона

Сельдь соленая — 1 филе

Яйца — 3 шт.

Лук зеленый — 1 пучок

Укроп свежий — несколько веточек

Майонез — 2–3 ст. л.

Масло растительное — для жарки (по желанию)

Приготовление

Хлеб нарежьте ломтиками, при желании обжарьте до хруста на масле. Яйца отварите, натрите на крупной терке. Лук и укроп мелко порубите, смешайте с яйцами и майонезом. Сельдь нарежьте тонкими ломтиками. На каждый кусочек хлеба нанесите яичную массу, сверху выложите сельдь. Украсьте веточкой укропа. Подавайте сразу! Солёность сельди заменяет соль — дополнительно солить не нужно.

