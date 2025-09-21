«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 14:00

Тартинки из черного хлеба с сельдью: вкуснейшая закуска за 15 минут

Тартинки из черного хлеба с сельдью: вкуснейшая закуска за 15 минут. Идеально для фуршета или дружеских посиделок! Хрустящий хлеб, нежная яичная намазка и пикантная сельдь создают гармонию вкуса. Исчезает со стола мгновенно!

Ингредиенты

  • Хлеб черный (бородинский) — 1/2 батона
  • Сельдь соленая — 1 филе
  • Яйца — 3 шт.
  • Лук зеленый — 1 пучок
  • Укроп свежий — несколько веточек
  • Майонез — 2–3 ст. л.
  • Масло растительное — для жарки (по желанию)

Приготовление

  1. Хлеб нарежьте ломтиками, при желании обжарьте до хруста на масле. Яйца отварите, натрите на крупной терке. Лук и укроп мелко порубите, смешайте с яйцами и майонезом. Сельдь нарежьте тонкими ломтиками.
  2. На каждый кусочек хлеба нанесите яичную массу, сверху выложите сельдь. Украсьте веточкой укропа. Подавайте сразу! Солёность сельди заменяет соль — дополнительно солить не нужно.

Ранее мы готовили розовые бутерброды со свекольной пастой и сельдью! Вкусно и просто.

бутерброды
хлеб
тосты
сельдь
яйцо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
