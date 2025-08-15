Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Розовые бутерброды со свекольной пастой и сельдью! Вкусно и просто

Розовые бутерброды со свекольной пастой и сельдью! Вкусно и просто! Эти яркие бутерброды станут украшением любого праздничного стола. Нежная свекольная паста с яйцом и картофелем идеально сочетается с солоноватой сельдью, создавая гармоничный вкус. Аппетитный вид и простота приготовления делают эту закуску настоящей находкой для хозяйки.

Ингредиенты

  • Вареная свекла — 1 шт.
  • Вареное яйцо — 1 шт.
  • Вареная картошка — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1/4 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Слабосоленая сельдь — 150 г
  • Зеленый лук — для украшения
  • Багет или белый хлеб — 8--10 ломтиков

Приготовление

  1. Свеклу, яйцо и картофель натрите на мелкой терке. Лук мелко нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам. Посолите, поперчите, заправьте майонезом и тщательно перемешайте до получения однородной розовой массы.
  2. Хлеб или багет подсушите на сухой сковороде или в тостере. На каждый ломтик нанесите свекольную пасту толстым слоем. Сверху выложите кусочки очищенной от костей сельди. Украсьте мелко нарезанным зеленым луком. Подавайте сразу после приготовления.

Эти бутерброды особенно хороши с ржаным хлебом и станут прекрасным дополнением к праздничным напиткам.

Ранее мы готовили горячие бутерброды с беконом — хоть к борщу, хоть к пиву! Вау-закуска.

