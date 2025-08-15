Розовые бутерброды со свекольной пастой и сельдью! Вкусно и просто! Эти яркие бутерброды станут украшением любого праздничного стола. Нежная свекольная паста с яйцом и картофелем идеально сочетается с солоноватой сельдью, создавая гармоничный вкус. Аппетитный вид и простота приготовления делают эту закуску настоящей находкой для хозяйки.
Ингредиенты
- Вареная свекла — 1 шт.
- Вареное яйцо — 1 шт.
- Вареная картошка — 1 шт.
- Репчатый лук — 1/4 шт.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Майонез — 2 ст. л.
- Слабосоленая сельдь — 150 г
- Зеленый лук — для украшения
- Багет или белый хлеб — 8--10 ломтиков
Приготовление
- Свеклу, яйцо и картофель натрите на мелкой терке. Лук мелко нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам. Посолите, поперчите, заправьте майонезом и тщательно перемешайте до получения однородной розовой массы.
- Хлеб или багет подсушите на сухой сковороде или в тостере. На каждый ломтик нанесите свекольную пасту толстым слоем. Сверху выложите кусочки очищенной от костей сельди. Украсьте мелко нарезанным зеленым луком. Подавайте сразу после приготовления.
Эти бутерброды особенно хороши с ржаным хлебом и станут прекрасным дополнением к праздничным напиткам.
Ранее мы готовили горячие бутерброды с беконом — хоть к борщу, хоть к пиву! Вау-закуска.