Розовые бутерброды со свекольной пастой и сельдью! Вкусно и просто

Розовые бутерброды со свекольной пастой и сельдью! Вкусно и просто

Розовые бутерброды со свекольной пастой и сельдью! Вкусно и просто! Эти яркие бутерброды станут украшением любого праздничного стола. Нежная свекольная паста с яйцом и картофелем идеально сочетается с солоноватой сельдью, создавая гармоничный вкус. Аппетитный вид и простота приготовления делают эту закуску настоящей находкой для хозяйки.

Ингредиенты

Вареная свекла — 1 шт.

Вареное яйцо — 1 шт.

Вареная картошка — 1 шт.

Репчатый лук — 1/4 шт.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Майонез — 2 ст. л.

Слабосоленая сельдь — 150 г

Зеленый лук — для украшения

Багет или белый хлеб — 8--10 ломтиков

Приготовление

Свеклу, яйцо и картофель натрите на мелкой терке. Лук мелко нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам. Посолите, поперчите, заправьте майонезом и тщательно перемешайте до получения однородной розовой массы. Хлеб или багет подсушите на сухой сковороде или в тостере. На каждый ломтик нанесите свекольную пасту толстым слоем. Сверху выложите кусочки очищенной от костей сельди. Украсьте мелко нарезанным зеленым луком. Подавайте сразу после приготовления.

Эти бутерброды особенно хороши с ржаным хлебом и станут прекрасным дополнением к праздничным напиткам.

Ранее мы готовили горячие бутерброды с беконом — хоть к борщу, хоть к пиву! Вау-закуска.