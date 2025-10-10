Сырно-чесночные пампушки — вкусные и ароматные! Идеально к тарелке горячего супа или просто так

Есть блюда, которые сами по себе могут быть простыми, но именно они создают ту самую магию домашней кухни, ради которой хочется возвращаться за стол снова и снова. Для меня такими волшебными помощниками стали сырно-чесночные пампушки — маленькие, невероятно воздушные булочки, которые идеально подходят и к тарелке наваристого борща, и просто как самостоятельная закуска к чаю. Их аромат, разносящийся по всей кухне во время выпечки, сводит с ума абсолютно всех. Это не просто хлеб, это отдельный кулинарный опыт, когда горячая, пушистая булочка тает во рту, а чесночно-сырная пропитка дарит такой насыщенный вкус, что просто невозможно остановиться на одной штучке.

Для теста вам понадобится: 500 граммов муки, 1 стакан теплого молока, 100 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 2 яйца (одно для смазки) и 11 граммов сухих дрожжей. Для сырно-чесночной пропитки: 100 граммов сливочного масла, 4 зубчика чеснока, большой пучок зелени (петрушка/укроп), 100 граммов тертого твердого сыра и соль по вкусу.

Сначала приготовим тесто. В теплом молоке растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до появления пены. Добавьте растопленное остывшее масло, соль, одно яйцо и постепенно вводите муку. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Накройте его и поставьте в теплое место на 1-1.5 часа, пока оно не удвоится в объеме. Обомните тесто и разделите на 12-16 равных частей. Скатайте из каждой аккуратные шарики и выложите их в смазанную маслом форму, оставляя расстояние между ними. Дайте постоять еще 20 минут. Смажьте булочки взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета. Пока булочки пекутся, приготовьте пропитку. Растопите масло, добавьте выдавленный через пресс чеснок, мелко рубленную зелень и соль. Горячие, только что из духовки булочки, обильно смажьте сырно-чесночной смесью, посыпав тертым сыром. Подавайте их сразу, пока они не остыли.

