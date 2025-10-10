Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 12:30

Сырно-чесночные пампушки — вкусные и ароматные! Идеально к тарелке горячего супа или просто так

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть блюда, которые сами по себе могут быть простыми, но именно они создают ту самую магию домашней кухни, ради которой хочется возвращаться за стол снова и снова. Для меня такими волшебными помощниками стали сырно-чесночные пампушки — маленькие, невероятно воздушные булочки, которые идеально подходят и к тарелке наваристого борща, и просто как самостоятельная закуска к чаю. Их аромат, разносящийся по всей кухне во время выпечки, сводит с ума абсолютно всех. Это не просто хлеб, это отдельный кулинарный опыт, когда горячая, пушистая булочка тает во рту, а чесночно-сырная пропитка дарит такой насыщенный вкус, что просто невозможно остановиться на одной штучке.

Для теста вам понадобится: 500 граммов муки, 1 стакан теплого молока, 100 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 2 яйца (одно для смазки) и 11 граммов сухих дрожжей. Для сырно-чесночной пропитки: 100 граммов сливочного масла, 4 зубчика чеснока, большой пучок зелени (петрушка/укроп), 100 граммов тертого твердого сыра и соль по вкусу.

Сначала приготовим тесто. В теплом молоке растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до появления пены. Добавьте растопленное остывшее масло, соль, одно яйцо и постепенно вводите муку. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Накройте его и поставьте в теплое место на 1-1.5 часа, пока оно не удвоится в объеме. Обомните тесто и разделите на 12-16 равных частей. Скатайте из каждой аккуратные шарики и выложите их в смазанную маслом форму, оставляя расстояние между ними. Дайте постоять еще 20 минут. Смажьте булочки взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета. Пока булочки пекутся, приготовьте пропитку. Растопите масло, добавьте выдавленный через пресс чеснок, мелко рубленную зелень и соль. Горячие, только что из духовки булочки, обильно смажьте сырно-чесночной смесью, посыпав тертым сыром. Подавайте их сразу, пока они не остыли.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Мария Левицкая
М. Левицкая
