11 ноября 2025 в 10:00

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще — белорусские кныши с творогом: очень вкусная и нежная выпечка к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белорусские кныши — это больше чем просто выпечка. Это вкус детства, бабушкиной кухни и той особой атмосферы уюта, когда по дому разносится аромат свежеиспеченного теста. Нежные, воздушные, они тают во рту, открывая сочную творожную начинку с едва уловимой сладостью. Эти маленькие пирожки — настоящее воплощение гостеприимства и душевной простоты белорусской кухни. Ими не просто утоляют голод, а наслаждаются, запивая чаем или молоком, создавая особое, почти семейное настроение.

Для теста возьмите 500 граммов муки, стакан кефира, 100 граммов мягкого сливочного масла, столовую ложку сахара, щепотку соли и 10 граммов сухих дрожжей. Для начинки: 400 граммов творога, одно яйцо, две столовые ложки сахара и щепотку ванилина. Сначала приготовьте опару: смешайте теплый кефир с дрожжами и столовой ложкой сахара, оставьте на 15 минут. В муку добавьте соль, растопленное масло и опару, замесите мягкое тесто. Оставьте его в тепле на час-полтора. Для начинки просто смешайте творог, яйцо, сахар и ванилин до однородности. Подошедшее тесто обомните, разделите на небольшие шарики. Каждый шарик раскатайте в лепешку, в центр выложите творожную начинку, защипните края, придавая округлую форму, и выложите на противень швом вниз. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

