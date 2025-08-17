Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 14:10

Суши покажутся вам скучными — просто попробуйте этот салатик с чипсами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите попробовать что-то необычное? Этот суши-салат с чипсами — настоящая находка для любителей азиатской кухни! Все вкусы любимых роллов, но в удобном формате салата с хрустящими чипсами. Готовится за 5 минут — идеально, когда хочется чего-то вкусного и быстрого.

Для салата вам понадобится: 3 яйца, 200 г крабовых палочек, 1 огурец, 1 лист нори, горсть крабовых чипсов и немного салата айсберг. Яйца отварите и нарежьте кубиками, так же поступите с крабовыми палочками и огурцом. Лист нори порвите руками или нарежьте ножницами. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте 2 ст. л. майонеза и 1 ст. л. соевого соуса.

Перед подачей посыпьте салат раскрошенными крабовыми чипсами — они дадут тот самый приятный хруст. Можно добавить немного кунжута или зеленого лука для аромата. Попробуйте — и обычные суши покажутся скучными!

Ранее сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

