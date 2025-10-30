Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 12:00

Соус буздякский краснодарский. Ароматный, насыщенный соус из томатов и болгарского перца — отлично подходит к мясу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Говорят, что самые вкусные вещи рождаются из желания сэкономить или из банальной нехватки продуктов. Вероятно, так и появился на свет буздякский соус — яркая, ароматная и очень густая овощная приправа, которая давно перешагнула границы Краснодарского края. Его насыщенный вкус с идеальным балансом сладости, кислинки и пикантной остроты способен преобразить даже самое простое мясо, будь то шашлык, отбивная или домашние котлеты. Этот соус — не просто добавка, а полноценный аккорд, завершающий любое мясное блюдо.

Для приготовления вам понадобится 2 кг спелых томатов, 500 г болгарского перца, 3 больших яблока кислых сортов, 3 головки репчатого лука и 200 г сахара. Специи — соль, молотый черный перец и 100 мл растительного масла. Томаты очистите от кожицы, пропустив через кипяток и ледяную воду. Все овощи и яблоки, очищенные от сердцевины, нарежьте произвольными кусочками. Прокрутите через мясорубку томаты, перец, лук и яблоки. Полученную массу перелейте в кастрюлю с толстым дном, добавьте масло, сахар, соль и перец. Доведите до кипения и томите на самом медленном огне около 3 часов, периодически помешивая, пока соус не загустеет. Горячий соус разлейте по стерильным банкам и закатайте.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Подсели всей семьей на такую курочку — готовлю в особом соусе для нежности. Рецепт быстрого ужина
Общество
Подсели всей семьей на такую курочку — готовлю в особом соусе для нежности. Рецепт быстрого ужина
Нежная рыбка для особых случаев: готовлю семгу под сливочным соусом — гармония вкусов на тарелке
Общество
Нежная рыбка для особых случаев: готовлю семгу под сливочным соусом — гармония вкусов на тарелке
Как приготовить баклажаны с тофу для похудения: быстро и полезно
Семья и жизнь
Как приготовить баклажаны с тофу для похудения: быстро и полезно
Рецепт сочных запеченных баклажанов с фаршем и сыром — просто и вкусно
Семья и жизнь
Рецепт сочных запеченных баклажанов с фаршем и сыром — просто и вкусно
Простой салат «Красное море» — украшение стола!
Семья и жизнь
Простой салат «Красное море» — украшение стола!
соусы
рецепты
кулинария
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков заявил о преодолении «болезней прошлого» в «Роснано»
Стало известно, кто возглавит театр кукол им. Образцова
Голые супруги устроили бои на проезжей части
Стало известно, могут ли Усольцевы оставаться в живых спустя месяц без еды
«Так даже животное не поступит»: убийцу девочки приговорили к пожизненному
Политолог ответил, зачем США просят КНР урегулировать конфликт на Украине
Песков раскрыл, поступили ли от США предложения по вопросу ДСНВ
В Кремле не знали о планах Трампа на ядерные испытания
Песков не подтвердил экспертные контакты России и США о ядерном разоружении
Кардиолог объяснил, как поддержать здоровье сосудов
В Кремле надеются, что Трамп правильно проинформирован об испытаниях России
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
Песков раскрыл, назначены ли переговоры Путина с Си Цзиньпином
В Кремле отреагировали на заявления Трампа об испытании ядерного оружия
В Кремле рассказали, находятся ли в тупике переговоры России и США
Песков заявил, что испытания «Буревестника» не относятся к ядерным
В Британии призвали к срочным переговорам США и России
Песков рассказал об ответе России на нарушение ядерного моратория
Песков раскрыл, вступили ли Россия и США в новую гонку вооружений
Стилист рассказал о трендовых оттенках окрашивания волос на зиму
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.