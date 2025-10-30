Соус буздякский краснодарский. Ароматный, насыщенный соус из томатов и болгарского перца — отлично подходит к мясу

Говорят, что самые вкусные вещи рождаются из желания сэкономить или из банальной нехватки продуктов. Вероятно, так и появился на свет буздякский соус — яркая, ароматная и очень густая овощная приправа, которая давно перешагнула границы Краснодарского края. Его насыщенный вкус с идеальным балансом сладости, кислинки и пикантной остроты способен преобразить даже самое простое мясо, будь то шашлык, отбивная или домашние котлеты. Этот соус — не просто добавка, а полноценный аккорд, завершающий любое мясное блюдо.

Для приготовления вам понадобится 2 кг спелых томатов, 500 г болгарского перца, 3 больших яблока кислых сортов, 3 головки репчатого лука и 200 г сахара. Специи — соль, молотый черный перец и 100 мл растительного масла. Томаты очистите от кожицы, пропустив через кипяток и ледяную воду. Все овощи и яблоки, очищенные от сердцевины, нарежьте произвольными кусочками. Прокрутите через мясорубку томаты, перец, лук и яблоки. Полученную массу перелейте в кастрюлю с толстым дном, добавьте масло, сахар, соль и перец. Доведите до кипения и томите на самом медленном огне около 3 часов, периодически помешивая, пока соус не загустеет. Горячий соус разлейте по стерильным банкам и закатайте.

