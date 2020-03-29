https://static.news.ru/photo/2c250122-71ba-11ea-aee6-fa163e074e61_660.jpg Сочи Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сочи остановили поток россиян, которые пытались воспользоваться нерабочей неделей, объявленной из-за эпидемии коронавируса, чтобы отдохнуть на курорте. Временно прекращён и приём туристов, забронировавших отели заблаговременно, сообщили в мэрии курорта.

С 28 марта по 5 апреля всем средствам размещения запрещено бронировать номера и заселять людей. Не работают горнолыжные курорты Красной Поляны. Закрылись рестораны и кафе, а также парки и объекты турпоказа, прекращены экскурсии.

Ограничены междугородние перевозки: во всём Краснодарском крае не работают автовокзалы, приостановлено авиасообщение между Сочи и Краснодаром, сокращено количество электричек и городских автобусов. На единственном автомобильном въезде в город на пункте пропуска Магри совместно с сотрудниками ГИБДД дежурят инспекторы федеральной службы по надзору в сфере транспорта. На автомобилях въезжают в основном местные жители. При этом на выезд из города поток транспорта, наоборот, увеличился.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил приостановить с 28 марта бронирование мест, приём и размещение отдыхающих в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и гостиницах.

Не дожидаясь федерального указа, аналогичное распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При этом власти региона пообещали, что туристов, которые уже проживают, выселять не станут.

Однако, как писал NEWS.ru, такие инциденты всё-таки имели место. Россиян с ещё не истекшими турами стали выдворять из гостиниц. В мэрии Сочи вину за скандальную ситуацию возложили на туроператора, который, отменяя брони, аннулировал и соглашения о проживании уже приехавших на курорт туристов.

Тем временем жители Сочи запустили в социальных сетях флешмоб с просьбой к соотечественникам не приезжать на курорт, так как это повысит риск распространения коронавируса.