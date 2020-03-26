https://static.news.ru/photo/679c5488-9869-11e9-8655-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, направленное на борьбу с распространением коронавируса. Согласно документу, с 28 марта в регионе запрещается бронирование гостиниц, санаториев и других подобных учреждений.

Кроме того, организации не должны заселять туристов, говорится в тексте, опубликованном на сайте администрации региона. Ограничения будут действовать до 5 апреля.

К 26 марта 2020 года COVID-19 заразились свыше 500 тысяч человек. Около 22,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выявили 182 заболевших. Выписаны из лечебных учреждений 38 человек. Скончались два гражданина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что анализы 83 человек направлены из Подмосковья для подтверждения наличия у них коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.