https://static.news.ru/photo/c8c99a6c-6eb6-11ea-a850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека с коронавирусом нового типа (COVID-19) умерли в Москве. Пациентам было 88 лет и 73 года. Инфекцию у них обнаружили при жизни.

Кроме того, погибшие страдали от пневмонии и сопутствующих патологий, говорится на официальном сайте мэра столицы.

В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с COVID-19 в развивающихся странах. По его словам, меры призваны предотвратить распространение коронавируса по планете и защитить жизни миллионов людей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый житель Республики Коми, заболевший коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), выздоровел и выписался из лечебного учреждения, передают местные власти. Под наблюдением до сих пор находятся два новых пациента. Они помещены в городскую больницу Эжвинского района Сыктывкара.