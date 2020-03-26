https://static.news.ru/photo/9dc2c02a-6f81-11ea-8957-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Анализы 83 человек направлены из Подмосковья для подтверждения наличия у них коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

У нас 41 случай уже подтверждённый, а 83 находятся на подтверждении, — заявил он в эфире телеканала «360».

Он подчеркнул, что семь человек уже выздоровели. Тяжёлых случаев течения инфекции в регионе не зафиксировано.

Ранее Воробьёв заявлял, что руководство Подмосковья намерено увеличить на 1,2 тысячи количество больничных коек в инфекционных отделениях региона. Сейчас лечебные учреждения располагают 2,7 тысячи подобных коек, писал NEWS.ru.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.