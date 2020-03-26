28 290 человек заразились коронавирусом в течение суток. Всего число инфицированных достигло 500 618.
За всё время погиб 22 321 пациент, выздоровели 113 470 заражённых,
Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.
25 марта в телеобращении к россиянам Путин объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять гражданам отсрочки по кредитам. Президент также объявил будние дни между 28 марта и 6 апреля внеплановыми выходными, которые призвал провести дома, сообщал NEWS.ru.
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