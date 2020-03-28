https://static.news.ru/photo/0bf717e0-70e4-11ea-901a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Туристы пожаловались на сочинские отели, откуда их выселяют под предлогом ограничений из-за эпидемии коронавирусной инфекции. При этом оплаченный период отдыха у людей ещё не закончился.

Недовольство отдыхающих вызвал, в частности, «Сочи Парк Отель».

Так как закрывается отель, нас выселяют в никуда, на улицу. Вот стою с маленьким ребёнком. Мы просим хотя бы нас оставить здесь до 30 марта, так как в этот день у нас вылет, — рассказала РЕН ТВ одна из постоялиц отеля.

По её словам, люди не знают, что в сложившейся ситуации делать дальше.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили , что туроператор «Библио-Глобус» намерен вывезти своих клиентов дополнительными рейсами партнёрской авиакомпании «Россия». Другие компании пока что предоставляют своим клиентам право решать, остаться на курорте или уехать.

Вместе с тем в АТОР напомнили, что Ростуризм запретил выселять из отелей туристов, которые заселились или выехали к месту отдыха до распоряжения правительства об ограничениях для предприятий сферы туризма.

Ранее, как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин поручил приостановить с 28 марта бронирование мест, приём и размещение отдыхающих в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и гостиницах.

Не дожидаясь федерального указа, аналогичное распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При этом власти региона обещали, что туристов, которые уже проживают, никто выселять не будет.

Тем временем жители Сочи запустили в социальных сетях флешмоб с просьбой к соотечественникам не приезжать на курорт, так как это повысит риск распространения коронавируса.