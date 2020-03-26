Жители Сочи запустили флешмоб с просьбой к соотечественникам повременить с поездкой на курорт. Они обеспокоены, что внеплановую выходную неделю россияне могут использовать для мини-отпуска. Однако это лишь повысит риск распространения коронавируса, считают горожане.
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Помимо этого, отказаться от посещения курорта во время нерабочей недели туристов
Глава города также рекомендовал местным жителям без необходимости не выходить из дома.
25 марта президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Он подчеркнул, что при угрозе эпидемии коронавируса крайне важно предотвратить быстрое распространение болезни.
На следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что поездки по стране на выходной неделе могут обострить ситуацию с распространением COVID-19. Представитель Кремля выразил надежду на то, что россияне в большинстве своём «думают головой» и не полагаются на «русский авось».
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