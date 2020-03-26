https://static.news.ru/photo/a519916e-6f72-11ea-a960-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Сочи запустили флешмоб с просьбой к соотечественникам повременить с поездкой на курорт. Они обеспокоены, что внеплановую выходную неделю россияне могут использовать для мини-отпуска. Однако это лишь повысит риск распространения коронавируса, считают горожане.

В социальных сетях с хештегом #карантиннеотпуск люди публикуют фотографии, на которых держат самодельные плакаты с фразами «Спаси жизни — сиди дома», «Мы не хотим повторить участь Италии», «В Сочи хорошо, но дома лучше» и подобными им.

Помимо этого, отказаться от посещения курорта во время нерабочей недели туристов попросил и мэр Сочи Алексей Копайгородский. Он напомнил, что в городе выявлено пять человек с коронавирусной инфекцией, и предупредил, что миграция людей является одним из главных способов распространения болезни.

Глава города также рекомендовал местным жителям без необходимости не выходить из дома.

25 марта президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Он подчеркнул, что при угрозе эпидемии коронавируса крайне важно предотвратить быстрое распространение болезни.

На следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что поездки по стране на выходной неделе могут обострить ситуацию с распространением COVID-19. Представитель Кремля выразил надежду на то, что россияне в большинстве своём «думают головой» и не полагаются на «русский авось».