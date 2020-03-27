Премьер-министр Михаил Мишустин поручил приостановить с 28 марта бронирование мест, приём и размещение отдыхающих в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и курортных гостиницах.
Ограничение будет действовать до 1 июня. Лицам, которые проживают в указанных организациях в данный момент, должны быть обеспечены условия для самоизоляции.
Согласно поручению главы правительства,
Ранее NEWS.ru писал, что в Федерации рестораторов и отельеров спрогнозировали закрытие в России от 30 до 50% кафе и ресторанов из-за коронавируса. Рестораторы уже сейчас несут убытки и сталкиваются с проблемами при оплате обязательств перед контрагентами, отметили в организации.
Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.
Добавьте наши новости в избранные источники