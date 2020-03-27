https://static.news.ru/photo/fc4ffa90-7003-11ea-8b1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил приостановить с 28 марта бронирование мест, приём и размещение отдыхающих в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и курортных гостиницах.

Ограничение будет действовать до 1 июня. Лицам, которые проживают в указанных организациях в данный момент, должны быть обеспечены условия для самоизоляции.

Согласно поручению главы правительства, опубликованному на сайте кабмина, власти субъектов РФ должны приостановить до 5 апреля работу заведений общепита, за исключением дистанционной торговли. Наряду с этим рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе и туристические.

Ранее NEWS.ru писал, что в Федерации рестораторов и отельеров спрогнозировали закрытие в России от 30 до 50% кафе и ресторанов из-за коронавируса. Рестораторы уже сейчас несут убытки и сталкиваются с проблемами при оплате обязательств перед контрагентами, отметили в организации.

Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.