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Пандемия коронавирусной инфекции и принимаемые для борьбы с распространением вируса в РФ меры могут привести к закрытию от 30 до 50% российских кафе и ресторанов.

Такое мнение в беседе с ТАСС высказал президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров. По его словам, уже сейчас рестораторы несут убытки, отмечают кассовые разрывы и сталкиваются с проблемами при оплате обязательств перед контрагентами.

По самым скромным прикидкам, закроется 30% предприятий. Коллеги говорят, что может закрыться даже половина, а это 125 тысяч точек по стране, — отметил президент ФРиО.

Бухаров подчеркнул, что под угрозой находятся и смежные отрасли, например, поставщики и предприятия, которые ремонтируют оборудование. Также насущной проблемой в текущей ситуации является утилизация продукции, которая хранится в кафе и ресторанах и не может быть реализована.

Вирус нужно признать форс-мажором для того, чтобы мы могли хотя бы как-то с нашими контрагентами начать разговаривать. Пока нам не идёт навстречу никто, — резюмировал Бухаров.

Как сообщал NEWS.ru, 26 марта мэр Москвы Сергей Собянин в числе прочих экстренных мер объявил о временном прекращении работы точек общепита в столице в связи с распространением COVID-19. Аналогичный шаг предприняли власти Санкт-Петербурга.