https://static.news.ru/photo/9c73c30c-703c-11ea-aaee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Специальные мониторинговые группы, состоящие из полицейских, чиновников и казаков, проверят соблюдение запрета на заселение новых постояльцев в гостиницы Краснодарского края. Региональные власти ввели ограничения для туристов из-за коронавируса.

Туристов, которые уже живут в отелях и санаториях, никто выселять не будет, но с 28 марта не нужно никого вселять, — передаёт РИА Новости со ссылкой на руководство края.

По информации местных властей, только в городе-курорте Сочи живут 52 тысячи туристов, включая 222 иностранцев. Всех приезжих изолируют в отелях до конца отпусков.

Как писал NEWS.ru, кубанский губернатор Вениамин Кондратьев поручил отелям приостановить бронирование номеров и заселение новых постояльцев. В регионе выявили девять заражённых коронавирусом COVID-19, всего в стране 1036 пациентов с этой инфекцией.