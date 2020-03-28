Гостиницы города-курорта Сочи начали отменять бронирование номеров и выселять постояльцев. Региональные власти запретили отелям размещать туристов в дни внеплановых выходных, объявленных в России из-за ускорившегося распространения коронавируса.
Сочинская мэрия и туроператоры убедили многих отдыхающих вернуться домой на чартерных рейсах, заявил замдиректора городского департамента курортов и туризма Сергей Доморат.
Компания «БиблиоГлобус» аннулировала все брони на размещение в управляемых ею отелях. Гражданам, которые приобрели туры, осуществляется возврат средств. В том числе под запрет на проживание в гостиницах и отелях попали туристы, которые уже находятся в Сочи, — цитирует Домората ТАСС.
По словам чиновника, тем, кто пока решил остаться в закрытом на карантин курорте, добавили несколько дней бесплатного проживания в гостиницах.
Как писал NEWS.ru, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил отелям с 28 марта не заселять новых постояльцев. Контроль за соблюдением запрета возложили на сочинскую полицию и кубанских казаков.
В регионе выявили 17 заражённых вирусом COVID-19.
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