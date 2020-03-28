https://static.news.ru/photo/e1923f04-70f5-11ea-8772-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гостиницы города-курорта Сочи начали отменять бронирование номеров и выселять постояльцев. Региональные власти запретили отелям размещать туристов в дни внеплановых выходных, объявленных в России из-за ускорившегося распространения коронавируса.

Сочинская мэрия и туроператоры убедили многих отдыхающих вернуться домой на чартерных рейсах, заявил замдиректора городского департамента курортов и туризма Сергей Доморат.

Компания «БиблиоГлобус» аннулировала все брони на размещение в управляемых ею отелях. Гражданам, которые приобрели туры, осуществляется возврат средств. В том числе под запрет на проживание в гостиницах и отелях попали туристы, которые уже находятся в Сочи, — цитирует Домората ТАСС.

По словам чиновника, тем, кто пока решил остаться в закрытом на карантин курорте, добавили несколько дней бесплатного проживания в гостиницах.

Как писал NEWS.ru, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил отелям с 28 марта не заселять новых постояльцев. Контроль за соблюдением запрета возложили на сочинскую полицию и кубанских казаков.

В регионе выявили 17 заражённых вирусом COVID-19.