Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 12:17

Сметана и правильное питание: как выбрать идеальную жирность

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда человек решает перейти на правильное питание, он чаще всего исключает жирные продукты. Под запрет попадает и сметана. Однако не все так однозначно: ее польза или вред зависят не только от процента жирности.

Почему 15% сметана считается оптимальной
Диетологи отмечают, что сметана с 15% жирности — лучший выбор. В ней достаточно жиров для усвоения витаминов, но она не перегружает рацион и сохраняет приятную кремовую текстуру.

Чем отличаются варианты с 10% и 20%
Низкожирная сметана (10%) выглядит диетичнее, но в ней меньше насыщенных жиров, необходимых для гормонального баланса. К тому же в такие продукты часто добавляют загустители, которые могут негативно влиять на пищеварение.
Сметана с 20% жирности более насыщенная и подходит тем, кто не ограничивает калории. Но при регулярном употреблении в больших количествах она способна замедлить процесс похудения.

Жиры — это не враги
Жиры помогают организму усваивать кальций и витамин D. Без них молочные продукты теряют часть своей пользы. Более жирная сметана также дольше переваривается и обеспечивает чувство сытости, что снижает риск переедания.

Как выбрать и употреблять правильно
Качественная сметана должна содержать только сливки и закваску. Проверка состава перед покупкой — обязательный шаг. Тем, кто следит за весом, важно не только выбирать правильную жирность, но и контролировать порции: даже полезный продукт может навредить при избыточном употреблении.

Сметана — это не враг диеты, а ее союзник. Главное — баланс и разумный подход, при котором этот продукт занимает достойное место в рационе.

Ранее сообщалось, что засолка сала кажется простой, но на деле этот процесс требует внимательности и знания нюансов. Именно они определяют, получится ли у вас нежная и ароматная закуска или продукт испортится.

продукты
сметана
советы
еда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Балашихинский отравитель обратился к суду с неожиданной просьбой
IT-эксперт предупредил о новой уловке мошенников
В Госдуме оценили вероятность игры России и Украины в футбольном турнире
Телеведущий Fox News предрек конец Америки после убийства сторонника Трампа
Петербурженка набросилась с ножом на незнакомку в вагоне поезда
«Борьба впереди»: названа возможная дата завершения конфликта на Украине
«Не видел ни одного удачного»: Шахназаров жестко высказался о ремейках
Потомок де Голля назвал российский город, куда он хочет переехать
Российские войска превратили в груду металла израильскую станцию RADA
Эксперт раскрыла самый простой способ защитить сбережения от инфляции
Стерлигов нарисовал маркерами «усовершенствованную» таблицу истории
Отобравшую бейсбольный мяч у мальчика болельщицу освистал весь стадион
В Волгоградской области шиномонтажника арестовали за изнасилование
Отец избил полуторагодовалого сына в больнице из-за нервов
Россиянам рассказали о ловушке при строительстве индивидуального жилья
Как правильно выбрать колбасу: пять лучших советов
Стало известно, почему РФ не остановит поставки нефти европейским странам
Политолог назвал страны Европы, которые могут сыграть с Россией в футбол
Известная блогерша узнала об измене мужа благодаря одной детали
Нападение кошки: первая помощь и профилактика болезней
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.