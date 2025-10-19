Смешайте куриную грудку с маринованным луком, и от паштета обалдеют все: суперская намазка из копеечных ингредиентов! Нежный и ароматный паштет, который станет идеальным спутником для вашего завтрака или перекуса. Всего 98 калорий в 100 граммах — это вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить и можно брать с собой на работу или на прогулку.
Ингредиенты
- Грудка куриная — 1 шт.
- Морковь — 350 г
- Яйца — 3 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Укроп свежий — пучок
- Уксус яблочный — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Лавровый лист — 2 шт.
Приготовление
- Отварите куриную грудку и морковь в подсоленной воде с лавровым листом 30 минут. Лук мелко нарежьте и замаринуйте в яблочном уксусе. Пропустите охлажденные курицу и морковь через мясорубку, добавьте тертые яйца, измельченный укроп и маринованный лук.
- Тщательно перемешайте, приправьте по вкусу. Паштет готов к подаче! Идеально сочетается с тостами или свежими овощами.
