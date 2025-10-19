Смешайте куриную грудку с маринованным луком, и от паштета обалдеют все: суперская намазка из копеечных ингредиентов

Смешайте куриную грудку с маринованным луком, и от паштета обалдеют все: суперская намазка из копеечных ингредиентов! Нежный и ароматный паштет, который станет идеальным спутником для вашего завтрака или перекуса. Всего 98 калорий в 100 граммах — это вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить и можно брать с собой на работу или на прогулку.

Ингредиенты

Грудка куриная — 1 шт.

Морковь — 350 г

Яйца — 3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Укроп свежий — пучок

Уксус яблочный — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Лавровый лист — 2 шт.

Приготовление

Отварите куриную грудку и морковь в подсоленной воде с лавровым листом 30 минут. Лук мелко нарежьте и замаринуйте в яблочном уксусе. Пропустите охлажденные курицу и морковь через мясорубку, добавьте тертые яйца, измельченный укроп и маринованный лук. Тщательно перемешайте, приправьте по вкусу. Паштет готов к подаче! Идеально сочетается с тостами или свежими овощами.

