19 октября 2025 в 11:00

Смешайте куриную грудку с маринованным луком, и от паштета обалдеют все: суперская намазка из копеечных ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смешайте куриную грудку с маринованным луком, и от паштета обалдеют все: суперская намазка из копеечных ингредиентов! Нежный и ароматный паштет, который станет идеальным спутником для вашего завтрака или перекуса. Всего 98 калорий в 100 граммах — это вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить и можно брать с собой на работу или на прогулку.

Ингредиенты

  • Грудка куриная — 1 шт.
  • Морковь — 350 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Укроп свежий — пучок
  • Уксус яблочный — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Лавровый лист — 2 шт.

Приготовление

  1. Отварите куриную грудку и морковь в подсоленной воде с лавровым листом 30 минут. Лук мелко нарежьте и замаринуйте в яблочном уксусе. Пропустите охлажденные курицу и морковь через мясорубку, добавьте тертые яйца, измельченный укроп и маринованный лук.
  2. Тщательно перемешайте, приправьте по вкусу. Паштет готов к подаче! Идеально сочетается с тостами или свежими овощами.

Ранее мы делились рецептом обалденного сэндвича с яйцом, беконом и авокадо. Он выглядит как из кафе, но готовится всего за 10 минут.

