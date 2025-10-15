Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 15:00

Он выглядит как из кафе, но готовится всего за 10 минут: обалденный сэндвич с яйцом, беконом и авокадо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Он выглядит как из кафе, но готовится всего за 10 минут: сэндвич с яйцом, беконом и авокадо. Если утро начинается с этого сэндвича — день точно будет удачным! Аромат поджаренного хлеба и бекона мгновенно наполняет кухню уютом, а первый укус наполняет силами. Такой сэндвич одинаково хорош и на завтрак, и на быстрый перекус в дороге, и даже как ужин. Один раз приготовите — и он станет вашим кулинарным ритуалом.

Ингредиенты

  • Хлеб тостовый — 2 ломтика
  • Бекон — 3–4 ломтика
  • Авокадо — 1/2 спелого плода
  • Яйцо — 1 шт.
  • Масло сливочное — 1 ч. л. (для жарки)
  • Лимонный сок — несколько капель
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Обжарьте ломтики бекона на сухой сковороде до хрустящей корочки, затем выложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. В этой же сковороде растопите немного сливочного масла и приготовьте яйцо — можно сделать глазунью с жидким желтком или аккуратный мини-омлет.
  2. Авокадо очистите, нарежьте тонкими ломтиками или разомните вилкой, добавив несколько капель лимонного сока, щепотку соли и свежемолотый перец. Хлеб поджарьте до золотистой корочки в тостере или на сухой сковороде. На нижний ломтик выложите слой авокадо, сверху бекон и яйцо, накройте вторым ломтиком хлеба.

Ранее мы готовили горячие бутерброды с крабовыми палочками. Вкуснятина на завтрак или перекус.

яйца
бутерброд
сэндвичи
бекон
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме придумали, как дополнительно защитить здоровье нации
Белоусов раскрыл условие для соблюдения ограничений по ДСНВ
Губернатор Самарской области покаялся за мат при увольнении главы района
В Москве пройдет форум «Туризм будущего»
Опубликован шорт-лист XI Всероссийской премии «За верность науке»
Стало известно, когда истекают полномочия нецензурно уволенного чиновника
В Минобороны указали на активное военное присутствие НАТО у границ России
Били электрошокером и насиловали: как солдаты ВСУ убили россиянку
Россия поможет Венгрии в реализации важного проекта
Мерзкие дожди и холод до 0 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать
В Госдуме рассказали, какие льготы появятся для участников СВО и их семей
Раскрыто, что стоит за словами нардепов о скором завершении конфликта
Сийярто назвал позором ответ Еврокомиссии по нефтепроводу «Дружба»
Стало известно, как изменилась интернет-активность россиян старше 55 лет
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского объявил конкурсную программу
Силуанов назвал главную причину укрепления рубля
Годовалый сын Джастина Бибера стал миллиардером
Раскрыто, зачем в Одессе создают военную администрацию после гонений мэра
ВС России обзавелись новейшими снайперскими винтовками
Названо условие, при котором конфликт на Украине закончится очень быстро
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.