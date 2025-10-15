Он выглядит как из кафе, но готовится всего за 10 минут: обалденный сэндвич с яйцом, беконом и авокадо

Он выглядит как из кафе, но готовится всего за 10 минут: сэндвич с яйцом, беконом и авокадо. Если утро начинается с этого сэндвича — день точно будет удачным! Аромат поджаренного хлеба и бекона мгновенно наполняет кухню уютом, а первый укус наполняет силами. Такой сэндвич одинаково хорош и на завтрак, и на быстрый перекус в дороге, и даже как ужин. Один раз приготовите — и он станет вашим кулинарным ритуалом.

Ингредиенты

Хлеб тостовый — 2 ломтика

Бекон — 3–4 ломтика

Авокадо — 1/2 спелого плода

Яйцо — 1 шт.

Масло сливочное — 1 ч. л. (для жарки)

Лимонный сок — несколько капель

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Обжарьте ломтики бекона на сухой сковороде до хрустящей корочки, затем выложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. В этой же сковороде растопите немного сливочного масла и приготовьте яйцо — можно сделать глазунью с жидким желтком или аккуратный мини-омлет. Авокадо очистите, нарежьте тонкими ломтиками или разомните вилкой, добавив несколько капель лимонного сока, щепотку соли и свежемолотый перец. Хлеб поджарьте до золотистой корочки в тостере или на сухой сковороде. На нижний ломтик выложите слой авокадо, сверху бекон и яйцо, накройте вторым ломтиком хлеба.

