16 августа 2025 в 07:00

Слоёные пирожки с фаршем и сыром «Чижики»! Вкуснятина с огуречным соусом

Слоёные пирожки с фаршем и сыром «Чижики»! Вкуснятина с огуречным соусом! Эти ароматные пирожки с хрустящей корочкой и сочной начинкой станут хитом любого застолья! Нежное слоёное тесто, пикантный фарш с сыром и яйцами, а также освежающий йогуртовый соус — идеальное сочетание вкусов.

Ингредиенты

  • Слоёное тесто — 1 упаковка
  • Фарш (говяжий, куриный или свиной) — 300 г
  • Лук репчатый — 1 шт. (мелко нарезать)
  • Сыр твёрдый — 100 г (натереть)
  • Яйца варёные — 2 шт. (порубить)
  • Петрушка — небольшой пучок (мелко нарезать)
  • Базилик сушёный — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сливочное масло — для жарки

Для смазывания и соуса

  • Желток яичный — 1 шт.
  • Йогурт натуральный — 3–4 ст. л.
  • Огурцы маринованные — 2–3 шт. (мелко нарезать)
  • Чеснок — 1 зубчик (измельчить)
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Начинка. Лук обжарить на сливочном масле до золотистости. Добавить фарш, базилик, соль и перец. Жарить до готовности. Снять с огня, остудить, смешать с сыром, яйцами и петрушкой.
  2. Формирование пирожков. Тесто раскатать, нарезать на квадраты. В центр каждого выложить начинку, защипнуть края. Смазать желтком для румяной корочки.
  3. Выпекание. Разогреть духовку до 180 °C. Выпекать 25–30 минут до золотистого цвета.
  4. Соус. Смешать йогурт, огурцы, чеснок, соль и перец. Подавать тёплыми с ароматным соусом. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили салат из духовки! Невероятное летнее блюдо с баклажанами и перцем.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
