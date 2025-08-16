Слоёные пирожки с фаршем и сыром «Чижики»! Вкуснятина с огуречным соусом

Слоёные пирожки с фаршем и сыром «Чижики»! Вкуснятина с огуречным соусом! Эти ароматные пирожки с хрустящей корочкой и сочной начинкой станут хитом любого застолья! Нежное слоёное тесто, пикантный фарш с сыром и яйцами, а также освежающий йогуртовый соус — идеальное сочетание вкусов.

Ингредиенты

Слоёное тесто — 1 упаковка

Фарш (говяжий, куриный или свиной) — 300 г

Лук репчатый — 1 шт. (мелко нарезать)

Сыр твёрдый — 100 г (натереть)

Яйца варёные — 2 шт. (порубить)

Петрушка — небольшой пучок (мелко нарезать)

Базилик сушёный — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Сливочное масло — для жарки

Для смазывания и соуса

Желток яичный — 1 шт.

Йогурт натуральный — 3–4 ст. л.

Огурцы маринованные — 2–3 шт. (мелко нарезать)

Чеснок — 1 зубчик (измельчить)

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Начинка. Лук обжарить на сливочном масле до золотистости. Добавить фарш, базилик, соль и перец. Жарить до готовности. Снять с огня, остудить, смешать с сыром, яйцами и петрушкой. Формирование пирожков. Тесто раскатать, нарезать на квадраты. В центр каждого выложить начинку, защипнуть края. Смазать желтком для румяной корочки. Выпекание. Разогреть духовку до 180 °C. Выпекать 25–30 минут до золотистого цвета. Соус. Смешать йогурт, огурцы, чеснок, соль и перец. Подавать тёплыми с ароматным соусом. Приятного аппетита!

