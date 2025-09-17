Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 09:28

Хрустящие чебуреки: готовим вкуснятину на тесте из муки и кипятка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чебуреки на тесте из муки и кипятка — это рецепт, который поражает простотой и идеальным результатом: тонкая хрустящая корочка снаружи и сочная мясная начинка внутри. Готовим вкуснятину по быстрому рецепту!

Рецепт: залейте 500 г муки 300 мл кипятка, быстро перемешайте, добавьте 1 ч. л. соли и 2 ст. л. растительного масла. Замесите гладкое тесто и оставьте под полотенцем на 20 минут. В это время для начинки обжарьте 500 г мясного фарша с 2 луковицами, посолите, поперчите. Раскатайте тесто в тонкие круги, выложите начинку, защипните края и обжарьте в масле до золотистого цвета с двух сторон.

Секрет хруста — быстрое обжаривание на среднем огне. Подавайте чебуреки горячими — от этой вкуснятины точно никто не откажется.

Ранее стало известно, как приготовить творожники, которые не растекаются и не сырые внутри.

чебуреки
рецепты
фарш
тесто
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
В Европе прочат Зеленскому крах из-за скандала с взрывчаткой в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.