Хрустящие чебуреки: готовим вкуснятину на тесте из муки и кипятка

Хрустящие чебуреки: готовим вкуснятину на тесте из муки и кипятка

Чебуреки на тесте из муки и кипятка — это рецепт, который поражает простотой и идеальным результатом: тонкая хрустящая корочка снаружи и сочная мясная начинка внутри. Готовим вкуснятину по быстрому рецепту!

Рецепт: залейте 500 г муки 300 мл кипятка, быстро перемешайте, добавьте 1 ч. л. соли и 2 ст. л. растительного масла. Замесите гладкое тесто и оставьте под полотенцем на 20 минут. В это время для начинки обжарьте 500 г мясного фарша с 2 луковицами, посолите, поперчите. Раскатайте тесто в тонкие круги, выложите начинку, защипните края и обжарьте в масле до золотистого цвета с двух сторон.

Секрет хруста — быстрое обжаривание на среднем огне. Подавайте чебуреки горячими — от этой вкуснятины точно никто не откажется.

Ранее стало известно, как приготовить творожники, которые не растекаются и не сырые внутри.