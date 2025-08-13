Сливочный суп с пельмешками! Идеально с похмелья или просто быстрый супчик! Этот кремовый супчик с пельменями станет вашим любимым спасением в холодные дни. Ароматная поджарка, нежный сырный вкус и сочные пельмени — идеальное сочетание для быстрого и вкусного обеда!
Ингредиенты
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Картофель — 2 шт.
- Пельмени — 400 г
- Плавленый сыр — 200 г
- Бульонный кубик — 1 шт.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень для подачи
Приготовление
- Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на тёрке. Обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте нарезанный картофель, пассеруйте ещё 3–4 минуты.
- Залейте кипятком (около 1,5 л), добавьте бульонный кубик, лавровый лист и плавленый сыр. Варите 5–7 минут, пока картофель не станет мягким. Засыпьте пельмени и готовьте столько, сколько указано на упаковке (обычно 5–7 минут).
- Перед подачей посыпайте свежей зеленью — укропом или петрушкой.
