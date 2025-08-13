Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 06:30

Сливочный суп с пельмешками! Идеально с похмелья или просто быстрый супчик

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сливочный суп с пельмешками! Идеально с похмелья или просто быстрый супчик! Этот кремовый супчик с пельменями станет вашим любимым спасением в холодные дни. Ароматная поджарка, нежный сырный вкус и сочные пельмени — идеальное сочетание для быстрого и вкусного обеда!

Ингредиенты

  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Пельмени — 400 г
  • Плавленый сыр — 200 г
  • Бульонный кубик — 1 шт.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень для подачи

Приготовление

  1. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на тёрке. Обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте нарезанный картофель, пассеруйте ещё 3–4 минуты.
  2. Залейте кипятком (около 1,5 л), добавьте бульонный кубик, лавровый лист и плавленый сыр. Варите 5–7 минут, пока картофель не станет мягким. Засыпьте пельмени и готовьте столько, сколько указано на упаковке (обычно 5–7 минут).
  3. Перед подачей посыпайте свежей зеленью — укропом или петрушкой.

