01 января 2026 в 07:30

2 напитка для 1 января — их нужно выпить друг за другом, чтобы ожить: проверенный рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Утро 1 января — это особое состояние. Организм просыпается не сразу, голова тяжелая, сил ноль, а мир просит паузу. За годы я вывела простую схему из двух напитков, которые реально приводят в чувство. Важен именно порядок: сначала восстановить баланс, потом мягко взбодриться.

Первый напиток — восстановительный, его пьют сразу после пробуждения. В стакан теплой воды (250–300 мл) выжмите сок 1/4 лимона, добавьте щепоть соли и небольшой кусочек свежего имбиря (или 1/2 ч. л. тертого). Хорошо размешайте и выпейте медленно, небольшими глотками. Этот напиток запускает обмен, восполняет электролиты, снимает тошноту и «включает» организм без шока.

Через 10–15 минут — второй напиток, антипохмельный кофе. Сварите натуральный кофе (150–180 мл), добавьте 1 ч. л. сахара или меда, щепоть корицы и 1 ч. л. коньяка. Не больше — здесь он нужен не для алкоголя, а для расширения сосудов и мягкого согревающего эффекта. Перемешайте и пейте медленно, не на голодный желудок — лучше с кусочком хлеба или печеньем.

Почему работает: вода с солью и имбирем сначала приводит тело в норму, а кофе с коньяком и корицей мягко бодрит, не усиливая обезвоживание. Проверено не раз — после этой связки появляется ясность в голове и ощущение, что жизнь продолжается. Важно: если есть проблемы с давлением или сердцем, коньяк можно исключить — кофе все равно сработает.

Ранее мы делились рецептом мясной солянки — точно пригодится после Нового года. Самый праздничный и антипохмельный суп.

