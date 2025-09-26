Скандинавский пирог с луком и яйцом: никаких заморочек, просто собрала пирог — и в духовку

Иногда так хочется на ужин чего-то душевного, простого и по-настоящему вкусного, чтобы не стоять у плиты часами. Вот именно таким открытием стал этот скандинавский пирог. В основе — нежное творожное тесто, которое получается всегда, даже если ты не большой специалист в выпечке. А начинка из простейших продуктов — зеленого лука и яиц — создает такую гармонию вкуса, что сложно поверить в его простоту. Это тот самый случай, когда результат восхищает, а процесс приготовления занимает буквально несколько минут.

Для теста берем 200 граммов творога, 200 граммов муки, 100 граммов мягкого сливочного масла, половину чайной ложки соли и чайную ложку разрыхлителя. Все это быстро растираем вилкой или руками в крошку, а потом собираем в шар. Тесто не нужно долго вымешивать! Заворачиваем его в пленку и пока убираем в холодильник. Для начинки меленько режем большой пучок зеленого лука и варим вкрутую 4 яйца. Очищаем и нарезаем их кубиками. Смешиваем лук и яйца, солим и перчим по вкусу. Можно добавить пару ложек сметаны для сочности.

Духовку разогреваем до 180 градусов. Тесто раскатываем в прямоугольник прямо на противне, застеленном пергаментом. По центру выкладываем начинку, а края теста заворачиваем внутрь, формируя аккуратный бортик. Сверху смазываем взбитым яйцом для румяности. Выпекаем пирог около 30–35 минут, пока края не станут золотистыми. Даем ему немного остыть и режем на порции.

