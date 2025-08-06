Шикарный десерт из яблок и творога! Источник витаминов, кальция и белка

Шикарный десерт из яблок и творога! Источник витаминов, кальция и белка

Шикарный десерт из яблок и творога! Легкий, полезный и вкусный десерт, который подойдет даже тем, кто следит за здоровьем и фигурой. Нежная творожная запеканка с яблоками — источник витаминов, кальция и белка без лишних калорий.

Ингредиенты

Яблоки — 5 шт.

Творог обезжиренный — 200 г

Йогурт натуральный — 100 г

Лайм или лимон — 1/2 шт.

Яйцо — 1 шт.

Приготовление

Яблоки очищаем от кожуры и сердцевины, нарезаем дольками или кубиками и сбрызгиваем соком лайма (лимона), чтобы они не потемнели. В блендере смешиваем творог, йогурт и яйцо до получения однородной воздушной массы. Яблоки выкладываем в форму для запекания и заливаем творожной смесью. Отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 20–30 минут до легкой румяности. Подаем теплым или охлажденным.

Приятного аппетита!

Ранее мы готовили брауни с творожной прослойкой и малиной! Вкуснейший десерт за 30 минут.