Пачка «Юбилейного» и стакан сметаны — больше ничего не нужно. Десерт «Невесомка» за 10 минут для ленивых сладкоежек

Это гениально простой рецепт десерта, который доказывает: чтобы сделать что-то вкусное, не нужны ни духовка, ни миксер, ни кулинарный диплом. Никаких коржей, никакой выпечки — просто открыл пачку, смешал сметану с сахаром и собрал торт в одной миске. Получается обалденная вкуснятина: невероятно нежный, легкий, буквально невесомый тортик с кремовой текстурой, который тает во рту, не оставляя ощущения тяжести.

Печенье пропитывается сметанным кремом до состояния мягкого бисквита, а сам крем получается воздушным, как облако. Этот десерт напоминает лучшие советские торты без выпечки, но готовится в сто раз быстрее и проще. Он идеально подходит для внезапного чаепития, когда гости уже звонят в дверь, или для спокойного семейного вечера, когда хочется порадовать близких без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 500 г песочного печенья «Юбилейное» (можно взять любое другое рассыпчатое печенье), 500 мл сметаны жирностью 20-25%, 1 стакан сахара (200 г), 1 ч. ложка ванильного сахара, по желанию — какао, тертый шоколад или ягоды для украшения. В глубокой миске смешайте сметану, сахар и ванильный сахар. Взбейте венчиком или вилкой в течение 2 минут до полного растворения сахара — крем станет густым и пышным. Печенье пока оставьте в упаковке. Возьмите глубокую миску или форму для торта. Каждое печенье окуните в сметанный крем с обеих сторон и выкладывайте слоями на дно формы. Сформируйте торт из 3-4 слоев, каждый слой дополнительно промазывайте кремом. Верх и бока торта хорошо обмажьте оставшимся кремом. По желанию посыпьте тертым шоколадом или какао. Уберите в холодильник на 1-2 часа для пропитки. Подавайте нарезав на порционные кусочки — этот десерт исчезает быстрее, чем вы его делали.

Мария Левицкая
